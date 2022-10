¡Sebastián Caicedo muestra su drástico cambio de look y revela por fin su nuevo proyecto! El actor se transformó por completo para su nuevo personaje y dio a conocer su atrevida y recién estrenada imagen. "Sin más preámbulos, voy a mostrarles el look". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Sin más preámbulos, voy a mostarles el look". Con estas palabras, Sebastián Caicedo compartía con su público la transformación física a la que se había sometido en los últimos días. Y no, no ha sido una elección personal por aquello de dar aire nuevo a su imagen, sino por trabajo. Un proyecto que se lleva tiempo cocinando y del que por fin ha podido dar más detalles a sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, el actor de series como Sin senos no hay paraíso o El señor de los cielos, por fin rompió el misterio. El resultado de este drástico cambio es digno de película, nunca mejor dicho. "Espero que les guste", agregó. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Mezcalent "Después de 22 años de estar actuando, nunca me había hecho un color de pelo de esta manera. Bueno en Niños ricos, pobres padres me habían hecho algo, pero no así como tan agresivo", compartió visiblemente emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A qué se debe esta llamativa transformación? También lo contó. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo "Les cuento que vamos a protagonizar una película con mi amigo, actor colombiano, Camilo Trujillo, todavía no les podemos contar de qué se trata la peli ni cómo se llama, pero pegaditos acá de nuestras reces. Un abrazo", concluyó feliz enseñando lo que queda de cabello en un color rubio platino. Aunque no dio más información al respecto, sí se mostró encantado con lo que se avecina y prometió ir revelando más con el paso de los días. Esta vez, no se trata de una telenovela o serie televisiva, sino de un trabajo cinematográfico en su natal Colombia. ¡Enhorabuena!

