Así fue como Sebastián Caicedo se enamoró de Juliana Diez. "Nunca había tenido una relación con propósito… ella me ha mostrado un camino diferente al que he llevado por años". Sebastián Caicedo compartió en exclusiva cómo fue que decidió rehacer su vida al lado de la empresaria colombiana Juliana Diez Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastian Caicedo y Juliana Diez Sebastian Caicedo y Juliana Diez | Credit: Cortesía Sebastián Caicedo Fue en julio del 2022 cuando Sebastián Caicedo confirmó su separación de Carmen Villalobos; sin embargo, fue hasta diciembre que el colombiano se dio la oportunidad de empezar una relación sentimental con su compatriota la empresaria Juliana Diez. "Quiero dejar supermega claro, la gente cree que [Carmen y yo] nos divorciamos en [julio], pero la verdad, es que esto venía desde diciembre del 2021. En enero de este año legalmente [quedamos] divorciados", confesó Caicedo. "Juli y yo vamos paso a paso. Llevamos oficialmente tres meses". ¿Dónde se conocieron? "Vamos a la misma iglesia", cuenta. "En un principio, yo solo había cruzado un saludo en la iglesia [con ella] pero hasta ahí". Fue en octubre, después que la diseñadora lo invitara a participar en uno de sus eventos que el saludo se convirtió en algo más. "Ella me invitó a su cumpleaños con su familia a jugar bolos y ahí se cruzaron miradas, ella es guapa", recuerda emocionado. "Después empezamos hablar de muchas cosas, a conocernos, empecé a darme la oportunidad y me contó que tenía una historia como yo", y agrega. "Tenemos muchas cosas en común. Tenemos un proyecto de marca". De esos proyectos y su día a día como pareja el artista habló como nunca con People en español, ¿ya viven juntos?, ¿boda a la vista? Sebastian Caicedo y Juliana Diez Sebastian Caicedo y Juliana Diez | Credit: Cortesía Sebastián Caicedo ¿Cómo se conocieron? Juli tiene una marca reconocida de ropa en Colombia, es diseñadora y a raíz de su marca ayuda a mujeres que han sido maltratadas, como a mí me siguen tantas mujeres, me invitó a un evento para contar una historia. A raíz de eso, yo solo había cruazdo un saludo en la iglesia [con ella] pero hasta ahí. Es una iglesia cristiana [a la que vamos]. Ella me invitó a su cumpleaños con su familia a jugar bolos y ahí se cruzaron miradas, ella es guapa. Después de que tuvo su hijo se dedicó mucho al ejercicio. Después empezamos a hablar de muchas cosas, a conocernos, empecé a darme la oportunidad y me contó que tenía una historia muy similar, un matrimonio como yo. Tenemos muchas cosas en común, queremos muchas cosas en común. Tenemos un proyecto de marca. Nunca había estado con alguien fuera del medio [del espectáculo y la televisión] y dije: 'Quiero alguien para mí y que no fuera nadie del medio', y conozco a Juli, una mujer de Dios, de familia, una mujer que quiere echar raíces. Estoy feliz en Medellín. Estoy dejandome conquistar por Dios para que él sea el capitán de este barco. ¿Por qué decides anunciar tu relación el 14 de febrero? Quiero dejar claro que nunca fue por una tercera persona ni porque yo fuera gay que terminé mi relación con Carmen. Quiero dejar supermega claro, la gente cree que nos divorciamos [en julio] pero la verdad esto venía desde diciembre del 2021. Escogí el dia de San valentín para poner el video con Juli porque me ha cambiado la vida en el sentido de acercarme a Dios de una manera diferente. Nunca había tenido una relación con proposito, con propósito de Dios. Aquí no es lo que quieres tú o lo que quiero yo, es a lo que Dios nos está enfocando para tener un arelación. Eso es de las cosas más importantes. Sebastian Caicedo y Juliana Diez Sebastian Caicedo y Juliana Diez | Credit: Cortesía Sebastián Caicedo Juli tiene un hijo, ¿cómo te llevas con él? Mi hermana se embarazó a los 16 años y ayudé mucho a mi hermana en muchas cosas y en mis redes sociales ven que amo a mi sobroino y al encontrar a Juli que tiene a Tomás, pues yo ya he tenido conexión con los niños y me lo empecé a gozar. Y como lo dije en la otra entrevista con ustedes, a mí si me gustaría a futuro tener familia. Si Dios me da la oportunidad me gustaría tener un hijo. ¿Viven juntos? Yo no vivo con Juli, vamos paso a paso. Llevamos oficialmente tres meses, fue una relación con propósito, no estamos que en la rumba, en los viajes. No soy el mejor para explicarlo porque es algo que estoy aprendiendo, estamos dejando que Dios nos dé camino, estamos despacio no sabemos qué pase, sé que es algo muy serio lo que queremos los dos. No soy un niño, tengo 43 años, ella tiene 33 años, entonces queremos hacer las cosas bien, eso es muy importante disfrutarnos el proceso y que cada paso sea con conocimiento, pensando en un futuro de verdad, no estamos jugando a ser novios. ¿Qué les gusta hacer en pareja? Somos muy tranquilos, nos gusta mucho ir a montar bicicleta, vamos a cenar, estamos trabajando mucho juntos y vamos mucho a la iglesia. En este momento tengo paz, estoy feliz, estoy siguiendo a Dios y ella me ha mostrado un camino diferente al que llevado por 42 años.

