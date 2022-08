Sebastián Caicedo sobre rumores de relación con una modelo colombiana: "El tiempo de Dios es perfecto" El actor colombiano Sebastián Caicedo aclara en exclusiva si ya tiene una nueva pareja tras su separación de Carmen Villalobos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastian Caicedo Sebastian Caicedo | Credit: Mezcalent.com Tras su separación de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo sigue adelante con su vida y su carrera. Al actor y empresario colombiano se le ha visto viajando alrededor de su país natal en diversos eventos y también en otros lugares explorando la naturaleza. De hecho, el pasado fin de semana disfrutó del concierto de Marc Anthony en Bogotá acompañado de amigos. Durante el evento, Caicedo fue visto con la diseñadora y modelo Julieth Román, lo que generó rumores sobre una posible relación amorosa entre ella y el protagonista de El chema. "Solo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto", dijo en exclusiva a People en Español Caicedo, quien no confirmó el supuesto romance. "Todo a su debido tiempo". Sebastian Caicedo Sebastian Caicedo | Credit: Mezcalent.com Es que si alguien sabe cuándo hay que dejar ir, ese es Caicedo, quien en julio confirmó su separación de Villalobos, artista que fue su pareja sentimental por más de 13 años. "Gracias a todos por todos estos años de cariño y apoyo a este amor tan bonito. Gracias por sus mensajes en un momento tan difícil para los dos. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay", dijo a través de su Instagram. "Simplemente como también [Carmen Villalobos] lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. Ese mismo amor que siempre nos caracterizó". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Villalobos por su parte también reiteró que lo único que desea para quien fuera su pareja es mucha felicidad. "Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos y meditarlo que lo mejor es tomar caminos diferentes. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esa relación estas son las únicas declaraciones que daré", dijo la conductora de Top Chef VIP (Telemundo). "Les doy las gracias a todos y los medios por estar en cada momento de mí vida", dijo la actriz de Café con aroma de mujer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Caicedo sobre rumores de relación con una modelo colombiana: "El tiempo de Dios es perfecto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.