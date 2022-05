Sebastián Caicedo comparte la decisión personal que ha tomado: "No era feliz con la vida que llevaba" En una de sus entrevistas más profundas, el actor y empresario dio a conocer el paso tan significativo que ha dado y que ha transformado su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras más conocidas de las grandes series de la televisión hispana. Desde la inolvidable Sin senos no hay paraíso hasta ese gigante llamado El señor de los cielos. Sebastián Caicedo, con casi 4 millones de seguidores en Instagram, es también uno de los actores más queridos y aplaudidos por su cercanía. Su más reciente mensaje, el más personal sobre la vida y sus experiencias vividas, hacen que esa conexión vaya más allá de cualquier personaje televisivo. En estos días daba a conocer en profundidad el gran cambio que ha dado su vida desde que tomó una decisión determinante y dejó atrás muchas cosas que, en realidad, le hacían de todo menos feliz. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo A través de sus redes y, concretamente, durante una entrevista con la modelo español Mar Saura, Sebastián comunicó la transformación que ha experimentado a nivel tanto personal como profesional. "A veces tomamos caminos que no son buenos y nos alejan de esa espiritualidad. No tengo nada en contra de las personas que les guste la fiesta, el alcohol, pero ese tipo de cosas nos alejan de la parte espiritual. Yo tuve este despertar de conciencia a mis 40 años, no estaba feliz con la vida que llevaba, por más que llevara ante los ojos de los demás una vida perfecta, famoso, algunos se creen que con mucho dinero, no es tanto, casado con una mujer maravillosa, una actriz famosísima... así que, ¿cómo la gente se va a imaginar que este muchacho va a querer un alto en su vida y reencontrarse con su felicidad y el amor propio? En ese proceso es en el que estoy ahorita", expresó ante la sorpresa de quienes seguían ese en vivo. Y ese cambio interior le llevó a cumplir un sueño que no solo llena su alma, sino con el que también ayuda al prójimo. Un proyecto que nada tiene que ver con la actuación, sino con la vida, la generosidad y la ilusión. Con motivo de la pandemia, tanto él como Carmen Villalobos empezaron a buscar otras opciones y fue ahí donde su cambio desde el interior arrancó. Ya en su Colombia natal conoció a su maestro, Papá Jaime, quien le ayudó no solo a encontrarse a sí mismo, sino a identificar lo que verdaderamente le llena y hace feliz de verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿De qué nos sirve el dinero, la fama, el reconocimiento cuando por dentro estamos vacíos, cuando por dentro estamos solos?... Es un camino que he elegido siempre de la mano de Dios que es mi fe", prosiguió con una sonrisa. Y de esta manera es que llega a su vida y a la de su esposa otro sueño, una espectacular finca donde plantar árboles, crear más vida, trabajo, ilusión y sueños cumplidos. Una conexión absoluta con las raíces y la esencia con la que, además, tender la mano a otros. A través de otro video en su perfil de Instagram, mostró esa ilusión ya materializada, un campo enorme sembrado de ganas e intenciones bonitas que ya ha dado sus frutos. "Si usted tiene un sueño, por más grande que sea, que a lo mejor la gente se burle, sí se puede, trabaje por ello, trabaje con disciplina, con pasión, con amor, con Dios o con la fe en la que usted crea, y crea en usted, que sí es posible", expresó emocionado. Este paso tan importante en su trayectoria no significa que haya dejado la actuación, para nada. Por el contrario, esta fe y energía positiva le sirve para creer que más pronto que tarde le llegará un gran proyecto, uno muy especial, con el que tocar los corazones de los espectadores. "Tengo fe, lo estoy llamando, lo estoy trabajando... Sé que ese proyecto va a llegar", dijo convencido y con agradecimiento, un sentimiento que jamás le abandona y que se ha convertido en uno de los colores de su bandera junto al amor y la fe.

