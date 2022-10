Sebastián Caicedo genera reacciones con mensaje: "El pasado ya pasó" Su mensaje causó un sinnúmero de reacciones, al leer el mensaje completo entenderás por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luegp de sorprender con impactante cambio de imagen tras separación de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo publicó un mensaje que generó cientos de reacciones. En una serie de fotos en blanco y negro, donde luce una camiseta negra con pantalones a juego, el actor colombiano aseguró estar viviendo "al máximo el presente". "La mente crea lo que la mente cree, El pasado ya pasó. El futuro no ha llegado. Vivamos al máximo el presente", escribió el artista de 40 años en el pie de las imágenes que compartió en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de cuatro millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastian acompañó el mensaje con los hashtags "de la mano de Dios siempre", "se vale soñar" y "juse calo". Las reacciones a su mensaje Como era de esperarse, su mensaje causó un sinnúmero de reacciones. Aunque algunos indicaron que se trataban de una indirecta para su ex, la actriz Carmen Villalobos, otros le agradecieron por compartir un mensaje tan profundo. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: (Photo by Victor Chavez/WireImage) "Qué hermoso mensaje Sebastian. Así es, se vive el presente siempre de la mano de Dios", expresó una fan. "Siempre hermoso y compartiendo pensamientos sabios. ¡Somos energía!", dijo otra. Así fue su historia de amor con Carmen Villalobos Los actores colombianos se conocieron en el 2007, cuando compartieron escenas en la telenovela Nadie es eterno en el mundo, donde encarnaban a una pareja. Un año más tarde, el destino volvió a unirlos y trabajaron juntos en Sin senos no hay paraíso. Ahí surgió un romance y en el 2009 hicieron oficial su noviazgo. Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos en 2016 Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos en 2016 | Credit: Mezcalent Se casaron por lo civil en Miami, y el 18 de octubre del 2019 celebraron una fastuosa boda en una playa de Cartagena. "Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos", dijo la actriz en sus redes sociales en julio. "Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes", añadió, sin dar detalles de las razones de la ruptura. "Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Caicedo genera reacciones con mensaje: "El pasado ya pasó"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.