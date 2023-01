Sebastián Caicedo y Frederik Oldenburg unidos por algo más que Carmen Villalobos El conductor venezolano y el exmarido de la actriz comparten un pasado en común. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor podría haber podido llamar a la puerta del corazón de Carmen Villalobos. Unas imágenes de lo más acarameladas con Frederik Oldenburg compartidas estos días en las redes dejan abierta esa posibilidad. Aunque ninguno de los dos ha comentado nada al respecto, muchos ya asumen el romance de la actriz con el presentador tras su separación con Sebastián Caicedo. Por su parte, también suenan campanas de amor para el actor colombiano y la empresaria y compatriota, Juliana Díez, quienes ni afirman ni desmienten. Lo que sí es un hecho es la unión que existe entre el venezolano y el actor. Un pasado en común más allá de Carmen que destaca el espíritu luchador, deportista y trabajador de ambos. Sebastian Caicedo y Frederik Oldenburg Sebastián Caicedo y Frederik Oldenburg | Credit: Mezcalent (2) ¿Qué es eso que les une y tienen en común ambos rostros de la televisión? Se trata del programa actual que presenta el venezolano: Exatlón Estados Unidos. El conductor está a cargo de él desde su quinta temporada. De lo que pocos se acuerdan es de la participación estelar de Sebastián en 2018. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Él era uno de los rostros famosos en afrontar las fuertes pruebas físicas, en aquella ocasión se trataba de la primera edición y estaba presentado por Erasmo Provenza. El colombiano mostró su espectacular forma física durante su participación. Aunque por aquel momento Frederik no formaba parte del show, tres años después se convertiría en el conductor principal del espacio que pone a prueba las habilidades de sus participantes. Ambos, uno como su narrador y el otro, como concursante, se han sabido ganar el corazón del público con sus puestas en escena. ¿Será que Frederik también se habrá robado el de Carmen?

