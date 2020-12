Close

EXCLUSIVA Sebastián Caicedo y su emotiva historia con su sobrino Pipe El actor colombiano sabía lo que era vivir con un padre ausente ya que sus progenitores se separaron cuando él tenía apenas 2 años, por lo que decidió convertirse en una figura masculina para su sobrino. Hoy ambos son los mejores amigos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Sebastián Caicedo y su sobrino 'Pipe' | Credit: Instagram Felipe Castro A sus 40 años, Sebastián Caicedo ha logrado construir una sólida carrera que lo ha convertido en uno de los actores colombianos más reconocidos de su generación, como prueban los más de tres millones y medio de seguidores que tiene en Instagram. Pero la fama queda en un segundo plano en cuanto deja atrás el set de grabación y llega a su casa. Ahí, en la intimidad del hogar que conforma junto con la también actriz colombiana Carmen Villalobos, el Sebastián exitoso y talentoso da paso a un hombre muy familiar con valores sólidos que vela por el bienestar de sus seres queridos. El actor de superseries como El señor de los cielos y El Chema siempre ha estado muy unido a su familia, especialmente a su sobrino Pipe, de 22 años, con quien logró crear un vínculo muy especial desde su nacimiento dadas las circunstancias familiares que rodeaban su vida, llegando a convertirse en una figura paterna para el joven. Quise darle a Pipe muchas cosas de las cuales a mí me hicieron falta, empezando por tener una figura masculina en la casa ya que mis padres se separaron cuando yo tenía dos años y sabía lo que era vivir con un padre ausente. - Sebastián Caicedo ¿Cómo surge ese vínculo tan especial entre ustedes? La historia con Pipe es muy bonita. Mi hermana fue madre soltera a muy temprana edad, digamos que la primera relación que tuvimos fue de hermanos pues yo aún estaba en el colegio. Mi madre apoyó a mi hermana en todos los sentidos y salimos adelante como una familia unida. Ya cuando empecé a trabajar como actor y pude ayudar en mi casa quise darle a Pipe muchas cosas de las cuales a mí me hicieron falta, empezando por tener una figura masculina en la casa ya que mis padres se separaron cuando yo tenía dos años y sabía lo que era vivir con un padre ausente. Al pasar los años y trabajando duro por mis sueños, él vio todo el esfuerzo que hice por él y mi familia, y gracias a ese ejemplo el vio una figura paterna. Hoy en día tenemos una relación maravillosa y somos los mejores amigos. Image zoom Sebastián Caicedo y su sobrino 'Pipe' | Credit: Instagram Felipe Castro Cuéntanos un poquito sobre Pipe, ¿cómo es? Pipe es un ser excepcional, demasiado centrado y maduro para su edad. Tiene 22 años y esta por graduarse de Comunicación Social y Periodismo, esta haciendo sus prácticas en una agencia de publicidad y es un duro en trading y criptomonedas. [Cuando él dice que soy su figura paterna] me siento muy feliz y orgulloso porque todo el esfuerzo y el ejemplo valieron la pena. - Sebastián Caicedo ¿Qué sientes cuando él dice que tú eres su figura paterna? Me siento muy feliz y orgulloso porque todo el esfuerzo y el ejemplo valieron la pena. Carmen también mantiene una relación muy bonita con él, ¿cierto? Son muy amigos. Carmen se ha convertido en un figura de disciplina y constancia para él, que si luchas duro por tus sueños puedes lograrlos.

