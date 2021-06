Esposo de Carmen Villalobos batalla contra el coronavirus "Son momentos complicados, pero yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante como familia", compartió la actriz colombiana este miércoles en sus historias de Instagram. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo caracteriza a Carmen Villalobos es que es muy transparente con sus seguidores. La actriz colombiana acudió este miércoles a las redes sociales para hablar de "los momentos complicados" que se viven en su hogar tras ser alcanzado su esposo por el coronavirus. "Hace rato les quería hacer estas historias porque como ustedes bien saben Sebastián dio positivo para covid y desde el domingo ha estado muy regular para serles honestas", comenzó compartiendo la antagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo). La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Mi corazón insiste en Lola Volcán y Sin senos sí hay paraíso explicó que "afortunadamente su parte respiratoria no se ha visto comprometida", "pero sí ha tenido muchos escalofríos y le duele mucho el cuerpo". Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo | Credit: Mezcalent (x2) "Es un hombre muy fuerte, demasiado fuerte, y para que Sebastián diga que le duele algo es de verdad porque le está doliendo, así que en aislamiento, cuidándose un montón porque en este momento es lo que hay que hacer. Está con todos los medicamentos que los médicos le enviaron y con todos los remedios de todos nuestros amigos que nos han apoyado en este momento y le han mandado miles de recetas para subir defensas", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen, quien encabeza la lista de las protagonistas de telenovela con más seguidores en Instagram, informó que tanto su mamá, que vive en su casa, como ella se encuentran en perfecto estado de salud, por lo que ha podido continuar grabando la nueva versión de Café con aroma de mujer. "Yo estoy muy bien. Hoy me volvieron a testear aquí en grabación -acuérdense que en grabación siempre nos testean para poder trabajar-, me hicieron dos pruebas, las dos pruebas salieron negativas, mi mamá está negativa, entonces por ese lado muy bien las dos y dándole mucha fortaleza a Sebas. Son momentos complicados, pero yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante como familia", aseveró la talentosa actriz.

