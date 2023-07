Sebastián Caicedo confiesa su difícil momento tras su divorcio con Carmen Villalobos: "Subí casi 14 kilos" 14 kilos más y un corazón roto: Sebastián Caicedo se sincera sobre los difíciles meses posteriores a su divorcio con Carmen Villalobos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir sebastian caicedo kilos divorcio carmen villalobos Credit: Sebastian Caicedo IG Sebastián Caicedo reveló recientemente los desafíos emocionales que enfrentó tras su divorcio con la actriz Carmen Villalobos. En una entrevista con el programa La Red, el artista colombiano de 41 años abrió su corazón y compartió detalles de cómo atravesó un período complicado en su vida, descuidando varios aspectos personales y llegando a aumentar su peso en casi 14 kilos. Sin embargo, gracias a su fe en Dios, logró superar esta difícil etapa y encontrar un renacimiento tanto personal como profesional. El fin de una relación mediática La noticia de la separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos causó revuelo en el mundo del entretenimiento. Después de 13 años juntos, la pareja anunció oficialmente el fin de su relación, dejando a sus seguidores sorprendidos. En julio de 2022, Villalobos compartió un mensaje en redes sociales pidiendo respeto y espacio durante este difícil momento de separación. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Caicedo Caminos separados y nuevos amores Tras la confirmación de su divorcio, las miradas se dirigieron hacia el futuro de cada uno de ellos. Ambos actores decidieron seguir adelante con sus proyectos personales y abrirse a nuevas posibilidades amorosas. La presentadora de Top Chef VIP encontró el amor en el presentador venezolano Frederick Oldenburg, mientras que Caicedo se mostró feliz en su relación con la empresaria Juliana Diez. Sebastian Caicedo y Juliana Diez Sebastian Caicedo y Juliana Diez | Credit: Cortesía Sebastián Caicedo El desierto emocional de Sebastián Caicedo Durante la entrevista con La Red, Sebastián reveló que después de su divorcio se trasladó a Medellín, donde experimentó un momento de desmotivación y se sintió sumido en un "desierto" emocional. También admitió que descuidó su bienestar físico y emocional, llegando a aumentar casi 14 kilos de peso. La autoestima del actor se vio afectada y, aunque contó con el apoyo de su familia y amigos, fue su fe en Dios la que finalmente lo sacó adelante. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo Un nuevo comienzo y un futuro prometedor El actor y empresario afirmó en la entrevista que ha logrado superar ese difícil momento y ahora se considera un "Sebastián nuevo". Está enfocado en recuperar un peso saludable y ha retomado su pasión por el trabajo y los proyectos personales. Además, ha encontrado el amor nuevamente al lado de Juliana Diez, una empresaria antioqueña con la que comparte una relación estable. Caicedo también expresó su deseo de casarse nuevamente en el futuro y encontrar la felicidad en una nueva unión.

