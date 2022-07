Sebastián Caicedo de buen ánimo y de rumba en Medellín Tras anunciar su separación de Carmen Villalobos, el actor colombiano anda muy feliz presumiendo las maravillas de su país natal Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastian Caicedo Billboard Latin Music Awards, Arrivals, Las Vegas, USA - 25 Apr 2019 Credit: The Grosby Group Tras el término de su matrimonio con la actriz Carmen Villalobos, a Sebastián Caicedo se le ha podido ver muy en paz meditando en la naturaleza, compartiendo proyectos profesionales y recientemente también disfrutando de la moda en Medellín en el evento Colombia Moda, en donde Caicedo compartió videos y fotos y además invitó a sus seguidores colombianos a participar en un concurso para ganar boletos del magno evento. "Hoy más que nunca, orgullosos de mí Colombia bella", dijo el también modelo que lució un traje color crema y presumió una sonrisa de oreja a oreja. Sebastian Caicedo Credit: Instagram/@sebastiancaicedo Igual de orgulloso estuvo Caicedo durante trece años de su ex, para quien pidió respeto después de su separación. "Les pido de todo corazón que respeten este momento tan difícil y complicado que estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera vivir", dijo el actor en sus redes sociales, en donde agradeció a su fanaticada y también dejó claro que no le gustan los hombres. "Gracias a todos por todos estos años de cariño y apoyo Gracias por sus mensajes en un momento tan difícil para los dos. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay. Simplemente como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. Ese mismo amor que siempre nos caracterizó". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora, Villalobos también se está refugiando em su trabajo. La colombiana anunció que será la será la conductora de Top Chef VIP, la nueva competencia tipo reality de Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Caicedo de buen ánimo y de rumba en Medellín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.