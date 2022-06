El actor Sebastián Caicedo conmueve con su última declaración en redes La vida del actor colombiano ha dado un giro importante y en medio de esta transformación compartió unas palabas que emocionaron a sus seguidores Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Sebastián Caicedo ha dado un giro de 180 grados. Una elección del actor que ha cambiado la superficialidad de ciertos eventos y lugares, por su paz mental y tranquilidad personal. Su trabajo en estos momentos está siendo consigo mismo, creando la mejor versión de él y compartiéndolo con sus 4 millones de seguidores a los que espera tender una mano con las mismas reflexiones que a él le están sirviendo para ser más feliz. Su más reciente publicación en Instagram aborda precisamente el tema de las preocupaciones, los miedos y todos esos temas que impiden el avance. A través de un escrito cargado de sentimiento, el actor colombiano conmovió a sus fans con estas palabras. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: IG/Sebastián Caicedo "Hoy suelta y atraerás lo que mereces. Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Sueltas los miedos. En cada momento que sientas que tú energía está bajita, repite las palabras mágicas: Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba", escribió junto a estas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos seguidores insistieron en por qué sigue sin dejarse ver con su esposa Carmen Villalobos quien, por su parte, tiene una vida repleta de compromisos laborales en televisión. Llevan mucho tiempo sin posar juntos, lo que tiene preocupados a quienes les han seguido por tantos años. Ambos han preferido mantener su vida privada en la intimidad y no dar declaraciones al respecto. Mientras ella acudía a los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico este fin de semana deslumbrando con sus diferentes looks, él mostraba las enseñanzas de Papá Jaime y sus momentos de tranquilidad en su natal Colombia. Aunque las palabras de Sebastián son generales y aplicables a cualquier circunstancia de la vida, con ellas dejó claro que cualquier momento es el ideal para comenzar un nuevo camino. "¡Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar!", añadió.

