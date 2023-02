Exclusiva: Sebastián Caicedo confirma relación con Juliana Diez: "Es una relación basada en Dios, la conocí en la iglesia a la que voy" El actor colombiano Sebastián Caicedo confirma relación con la empresaria Juliana Diez y habla en exclusiva con People en español sobre su nueva pareja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juliana Diez y Sebastian Caicedo Juliana Diez y Sebastian Caicedo | Credit: Juliana Diez/Instagram; Alexander Tamargo/Getty Images Vaya día de San Valentín. Mientras Romeo Santos presenta a su cuarto hijo y anuncia gira y Shakira canta canciones de despecho, Sebastián Caicedo decidió por fin formalizar su relación con la empresaria Juliana Diez. Fue a través de un video en sus redes sociales que el colombiano confirmó la relación con su compatriota a quien conoció en una iglesia. "En tus tiempo señor", escribió el artista junto al video en el que se le ve con su novia caminando en la playa. "Que el amor. El respeto y la felicidad primen para todos". Y agregó. "Amo caminar de la mano de Dios y de la tuya Juliana. Que él siempre sea el protagonista de nuestra historia". Tras el fin de su matrimonio de Carmen Villalobos hace más de un año, Sebastián Caicedo, le dio una oportunidad al amor con Diez, quien es la directora de la marca de ropa Navissi. A través de sus redes sociales, la nueva pareja de Caicedo ha dejado ver que es una mujer muy espiritual, es amante de los viajes, el ejercicio, su trabajo y, sobre todo, su hijo. "Mi relación es una relación basada en Dios, dijo Caicedo en exclusiva. "Tenemos una historia muy similar". Y dejó muy claro. "Lo tenía guardado para [anunciarlo en] una fecha tan especial como hoy. No tiene nada que [ver] porque Carmen haya salido con su novio, es una maravillosa mujer que se merece lo mejor, conozco a Frederik Oldenburg de Telemundo, es una exelente persona y ojalá les vaya bien en su relación".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Sebastián Caicedo confirma relación con Juliana Diez: "Es una relación basada en Dios, la conocí en la iglesia a la que voy"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.