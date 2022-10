Sebastián Caicedo abre su corazón: "Lo que he vivido este año no se lo deseo a nadie… [pero] estoy fortalecido de la mano de Dios" Tras su separación de quien fuera su pareja por más de una década, el actor cololmbiano Sebastián Caicedo habla de su nueva vida y proyectos personales. ¿Quién lo logró sacar adelante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Caicedo está en pie de lucha. Tras su sonada separación de Carmen Villalobos, con quien mantuvo más de una década de relación, el también actor ha encontrado la paz y un nuevo propósito en su vida. "Me faltan por hacer demasiadas cosas", confesó el colombiano a People en Español. "Se vale soñar, pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestra pesadillas" ¿Qué hay con su corazón?, ¿encontró de nuevo el amor? De eso y mucho más el actor habló en exclusiva. ¿Cómo terminas este 2022? Terminamos el año con pie derecho. Regreso a la actuación, voy a protagonizar una película en Medellín, pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México, [al país] que me abrió las puertas. "Se vale soñar, pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestra pesadilla" — sebastián caicedo ¿Tienes más proyectos? ¿Qué es lo que te falta por hacer? Me faltan por hacer demasiadas cosas: Vivir, viajar, conocer. Todos los días es un nuevo día en la vida para conquistar el mundo, estudiar mucho. El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar. Quiero trabajar en mi marca y mi negocio, muy pronto van a saber de qué se trata. No es fácil. Se vale soñar pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestra pesadillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el día de hoy, ¿cambiarías algo de tu vida? Cambiar algo en mi vida más allá de cambiar, [sería] profundizar. Cuando uno conoce a Dios y uno se da cuenta lo que quiere, [pues] ojalá pudiera cambiar la manera de profundizar y vivir con su ejemplo, sin ser fanático y ser cansón con las personas, pero sí quiero ser mejor ser humano, salir adelante y seguir siendo un soñador, creer en que todo lo puedo de la mano de Dios. "Quiero ser mejor ser humano, salir adelante y seguir siendo un soñador" — sebastián caicedo Sebastian Caicedo Credit: Fernando Rivera/@ferriveraruiz ¿Estás enamorado? ¿Encontraste el amor una vez más? Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad. Toda la vida he sido muy espiritual, el ser humano se acuerda de Dios cuando pasan momentos complicados. Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: Refugiarme en Dios o la vida mundana. [Me fui por lo primero], no me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido, si algo me dicen que pueda recomendar eso eso. A veces llenamos vacíos que al final terminan siendo vacios mucho más grandes. "De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no? Hay que ser abiertos a una paternidad" — sebastián caicedo ¿Estás abierto al amor? Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más [bello] que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es [por] Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. [Pero] estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios. "Para nadie es un secreto lo que he vivido, no es fácil, no se lo deseo a nadie" — sebastián caicedo

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sebastián Caicedo abre su corazón: "Lo que he vivido este año no se lo deseo a nadie… [pero] estoy fortalecido de la mano de Dios"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.