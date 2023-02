¡Sebastián Caicedo comparte su video más romántico con su novia! "Te esperaba" El actor colombiano desnudó su corazón en estas imágenes tan llenas de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor siempre es una buena noticia. Por eso, Sebastián Caicedo ha compartido su feliz unión con su pareja, Juliana Díez. Los tortolitos derrochan alegría e ilusión en cada instantánea publicada en redes. Una imagen que se ha repetido este fin de semana. El actor colombiano y su novia pasaban una velada de puro romanticismo en un lugar, literalmente, de ensueño. Así lo demuestra el video publicado en sus historias de Instagram. Todo un homenaje al amor y la unión de almas. Sebastian Caicedo y Juliana Diez Sebastian Caicedo y Juliana Diez | Credit: Cortesía Sebastián Caicedo Tumbados, de la mano y con la única luz que la de múltiples velas, la pareja compartió un momento íntimo y cargado de sentimiento. No hicieron faltas palabras. De fondo sonaba "Te esperaba", la canción de Carlos Rivera que describe a la perfección lo que ambos sienten. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo y su pareja, Juliana Díez | Credit: IG/Sebastián Caicedo "Te encontré, te sentí cada día en tu mirada, tu llegada, me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba", lee parte del tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya se había extendido el rumor de una posible nueva relación para el artista, finalmente él mismo lo confirmó en el Día de San Valentín con un video de ambos en la playa. "¡En tus tiempos, Señor! Que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos", escribía emocionado en esta publicación. Sebastián vuelve a apostar por los sentimientos y el amor tras su ruptura con Carmen Villalobos, quien también estrena romance con Frederik Oldenburg. ¡Qué viva el amor!

