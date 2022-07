Sebastián Caicedo aclara los motivos de su separación de Carmen Villalobos: "No hay terceras personas ni soy gay" Hace unos días era Carmen Villalobos la encargada de confirmar su separación con un video en sus redes sociales; ahora, el actor también ha explicado los motivos de la ruptura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 18 de julio Carmen Villalobos ponía fin a los rumores sobre su separación con un video compartido en su cuenta de Instagram en el que afirmaba que ya llevaba un tiempo separada de Sebastián Caicedo. "Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esa relación estas son las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y los medios por estar en cada momento de mí vida", dijo la actriz de Café con aroma de mujer. Tras mantenerse en silencio durante unos días, el colombiano ha roto el silencio y ha contestado a todos aquellos que aseguraban que su ruptura se debe a una tercera persona o su supuesta homosexualidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a todos por todos estos años de cariño y apoyo a este amor tan bonito. Gracias por sus mensajes en un momento tan difícil para los dos. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay. Simplemente como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. Ese mismo amor que siempre nos caracterizó", comenzó explicando el intérprete en sus historias de Instagram. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Sebastián Caicedo / Mezcalent "También como ya lo dijo Carmen, solo me voy a referir a este tema en esta ocasión. Así que les pido de todo corazón que respeten este momento tan difícil y complicado que estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera vivir. Así es que gracias, y que Dios los bendiga", finalizaba Sebastián. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo | Credit: Instagram Carmen Villalobos Villalobos y Caicedo se conocieron en el año 2007 durante las grabaciones de la telenovela Nadie es eterno en el mundo (Caracol Televisión) en su Colombia natal. Aunque no fue durante el rodaje de esta ficción donde surgió el amor entre ambos, sino más tarde. Un año después, el destino volvió a unirlos y trabajaron juntos en Sin senos no hay paraíso. Ahí surgió un romance y en el 2009 hicieron oficial su noviazgo. Los actores se casaron en octubre de 2019 en Cartagena de Indias, Colombia, y lo hicieron rodeados de familiares, amigos y muchas estrellas con las que los actores compartieron créditos en telenovelas como El final del paraíso (Telemundo). Ninguno de los dos han querido especificar el motivo de su separación, y ambos han coincidido en que sus vidas han tomado rumbos diferentes.

