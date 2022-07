Sebastián Caicedo comparte importante mensaje mientras Carmen Villalobos parece estar viviendo un momento pleno Sin abordar el tema directamente, todo parece indicar que la pareja ya no está junta desde hace tiempo y lo podrían estar confirmando a través de mensajes cruzados en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Caicedo publicó un potente mensaje en sus redes sociales que podría describir su situación sentimental actual con la que todavía es oficialmente su esposa, Carmen Villalobos. El actor compartió estas palabras justo horas después de que la colombiana celebrase su cumpleaños junto Majida Issa y más amigos en un fin de semana lleno de diversión y risas, pero sin su esposo. Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent "Algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos, debemos transitar caminos oscuros, difíciles y, en algunos casos, solitarios", comenzó diciendo. "Y lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho, aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo, a confiar. Logramos encontrar el camino que nos pertenece cuando aceptamos nuestra realidad y en ese instante mágicamente comenzamos a ver la luz, esa luz puede venir en forma de personas, de conocimientos y de mil formas diferentes, y en el momento que llega la luz sabes que la oscuridad poco a poco se va yendo, porque tu vida empieza a llenarse de paz y eso es algo que hace mucho no sentías", añadió el intérprete. Mientras Sebastián se refugia en Dios y en su fe en este momento complicado, Carmen estuvo de celebración todo el fin de semana en las playas de Colombia, donde lució sus mejores galas y se veía radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el lugar correcto, en el momento perfecto y justo haciendo lo indicado. Disfrutando el aquí y el ahora. Gracias por estar presente con tanta luz". "Los tiempos de Dios son Perfectos. Hay maneras de empezar el cumpleaños, pero este ha sido único, inesperado y muy especial. Qué felicidad celebrarlo en mi tierra, frente al mar, con la música que me gusta y rodeada de tanto amor. Este nuevo año de vida será sin duda muy especial", escribió en otra publicación. Además de no asistir al cumpleaños de la protagonista de Café con aroma de mujer, Sebastián tampoco le envió ningún mensaje a través de sus redes, donde como hemos podido comprobar sí está muy activo y pendiente de ellas. Este hecho no hace más que aumentar los rumores de separación, que cada vez serían más evidentes. Por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado.

