Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos publican poderosos mensajes en redes sociales y al mismo tiempo: ¿una indirecta sobre su relación? Cada vez son más las voces que aseguran que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos ya no están juntos. La última foto de los dos en redes sociales la compartieron en el mes de abril y desde entonces están haciendo vidas por separado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según pasan los días, las evidencias de que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos ya no están juntos se hacen cada vez más fuertes. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado abiertamente sobre el tema, sí hemos podido observar los mensajes que se mandan a través de redes sociales, y quizás podría significar mucho más de lo que parecen a simple vista. Hace unos días, la protagonista de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso dejó entrever a través de un reel que compartió recientemente que no ha estado viviendo su mejor momento a nivel personal, aunque siempre trata de poner su mejor sonrisa. "Las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran con las puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se enteran", se podía escuchar en este video. Inmediatamente comenzó a recibir muestras de amor y cariño de compañeros de profesión y fans, a los que contestó con un mensaje de agradecimiento que decía mucho entrelíneas: "Yo soy una guerrera, una mujer fuerte, una mujer echada pa´delante, una mujer que toda la vida ha trabajado, una mujer que mejor dicho yo soy una trabajadora incansable y bueno gracias a Dios el trabajo me ha servido muchísimo durante todo este tiempo, así que gracias. ¡Qué lindo leerlos y saber que están aquí en las buenas, en las malas, en las regulares!", reconoció. Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent x 2 Caicedo también compartió un mensaje en sus redes sociales que hablaba de dejar ir: "Hoy suelta y atraerás lo que mereces. Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Sueltas los miedos. En cada momento que sientas que tú energía está bajita, repite las palabras mágicas: Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba", escribía el intérprete. Una vez más ha vuelto a suceder, y los que oficialmente todavía son marido y mujer, han compartido mensajes que podrían dar más detalles del estado de su relación. Lo han hecho a través de sus historias de Instagram y con tan solo unas horas de diferencia. Instagram "La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas", expresaba el colombiano. A lo que Carmen respondía con otro mensaje tan solo dos horas después: "Hay gente que pasa y te toca aunque solo sea con una mirada. Hay gente que pasa sin ser percibida, y hay gente que te arrolla con su energía. Hay gente que se aloja en tu alma y hay otra que llega y luego se marcha. Y hay gente que como todo en la vida, simplemente pasa". ¿Significa esto que ya no están juntos? ¿Son estas indirectas la forma que la pareja tiene de comunicar su ruptura? A día de hoy ninguno de los dos se ha pronunciado de manera oficial.

