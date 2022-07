Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos hacen vidas por separado: "Han sido meses muy duros" En este fin de semana festivo en Colombia, los actores compartieron sus diferentes planes sin hacer mención ni dejarse ver juntos. "Me parece increíble cuánto puede cambiar la vida en 6 meses". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La última foto de ambos en las redes sociales es del pasado mes de abril, cuando una enamorada Carmen Villalobos le decía a su esposo, Sebastián Caicedo que le amaba. Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos. Las especulaciones sobre si se separaron o no continúan siendo una de las grandes incógnitas que ninguno de los dos ha contestado de manera contundente. Sin embargo, sus vidas y sus planes parecen ser diametralmente opuestos a juzgar por sus recientes publicaciones. Con motivo del fin de semana festivo en Colombia, Carmen y Sebastián se han mostrado ambos en su país de origen pero en lugares diferentes. También sus salidas y sus ideas para estos días libres. Mientras la protagonista de Sin senos sí hay paraíso mostraba las ricas arepas y platillos de su mamá, Sebastián celebraba su participación como actor en su primer videoclip musical. Ninguno se encuentra en la celebración de los proyectos del otro. Sebastian Caicedo y Carmen Villalobos Sebastian Caicedo y Carmen Villalobos | Credit: Sebastian Caicedo/Instagram Este domingo, Carmen celebraba con sus seguidores a través de sus historias de Instagram que habían llegado a ser ya 20 millones de miembros en la familia virtual. Un hecho que le llena de ilusión por el gran amor y los ánimos que recibe. Además, ha confesado que aunque la vean siempre de risas y bailando, siempre sacando lo mejor de la vida, también ha pasado por momentos complicados, sobre todo recientemente. Aunque no ha hecho referencia a un motivo concreto, sus palabras y sus gestos lo dicen todo. "Han sido meses muy duros, muy difíciles", ha compartido como reflexión después de una sesión de ejercicio. A parte de esta afirmación, también se hizo eco de una reflexión recogida de las redes en la que se cita lo que puede cambiar la vida de una persona en 6 meses. Por su parte, Sebastián también ha contado ilusionado en qué anda y lo que se viene para él y su vida. Desde Medellín ha mostrado su nuevo trabajo, el videoclip "Duele", y su vida en solitario, al menos sentimentalmente hablando, en la que la que la meditación y vivir en paz se han convertido en sus mejores aliados. Ninguno de los dos se ha decidido a dar explicaciones sobre lo que está pasando, pero su paso radical de mostrarse juntos y felices a no hablar el uno del otro ya dice más que cualquier comunicado. Los fans de ambos están siendo sus grandes cómplices y gran apoyo en estos momentos de cambio.

