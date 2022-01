Sean Penn asegura que los hombres se han 'feminizado' El controversial actor habló sobre la "falta de masculinidad" de las nuevas generaciones de estadounidenses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de exponer su punto de vista, el actor Sean Penn se pasa a veces cuatro pueblos. Sus controvertidas opiniones sobre distintos temas sociales le han ganado la desaprobación de sus detractores, pero eso no detiene al también director de 61 años, que no se esconde y alza su voz para defender su postura. Recientemente declaró que la cultura norteamericana había perdido su masculinidad y que, según su punto de vista, los hombres estaban demasiado feminizados, reportó People. "Soy del club de los que creen que los hombres en la cultura norteamericana se han vuelto descabelladamente feminizados", dijo al diario The Independent. "No creo que siendo tosco o insensible o irrespetuoso hacia las mujeres tenga, o haya tenido, nada que ver con la masculinidad. Pero no creo que [para poder] ser justo con las mujeres, nos debamos convertir en ellas. Opino que los hombres, desde mi punto de vista, se han vuelto demasiado feminizados". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sean Penn's "Flag Day" Special Screening - Arrivals Sean Penn | Credit: Photo by Frazer Harrison/Getty Images El actor reveló que se rodea de mujeres fuertes que entienden sobre la masculinidad, por lo que los hombres no deberían deshacerse de sus pantalones. "Tengo a estas mujeres fuertes en mi vida que no toman la masculinidad como una señal de opresión hacia ellas", publicó el diario. "Creo que hay demasiados genes cobardes que llevan a la gente a renunciar a sus pantalones y a ponerse una falta". Estas declaraciones se dan a más de tres años desde que el actor lanzara fuertes críticas hacia el movimiento social #MeToo, que insta a hacer público cualquier situación de abuso o acoso sexual. En su momento, decenas de famosas, incluyendo a Salma Hayek, Karla Souza y Paola Núñez, entre otras, denunciaron sus traumáticas vivencias, compartiendo públicamente detalles de lo sucedido y señalando a los responsables. Sean ignoró la seriedad de las acusaciones, hechas incluso por sus colegas, asegurando que bien podrían ser infundadas. "No sabemos lo que es realidad en muchos de estos casos", dijo en entrevista para el programa Today, en el 2018.

