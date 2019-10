Puede que ya no escuches mucho su nombre, pero este es el famoso mejor pagado del mundo La revista Forbes divulgó su lista anual de las celebridades mejor pagadas. Te sorprenderá quién la encabeza. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Puede que haga mucho tiempo que no escuches nada nuevo de Sean Diddy Combs, ni te hayas comprado una prenda de su línea de ropa o tomes el vodka que solía anunciar. No importa, sigue siendo el artista mejor pagado. Así lo afirma la revista Forbes en su lista anual de los artistas mejor pagados, en la que el ex de Jennifer López lleva apareciendo casi dos décadas. El artista y empresario también conocido como Puff Daddy ingresó un total de $130 millones antes de impuestos en un periodo de 12 meses, según la publicación. “Ni estoy rascándome el ombligo, estoy construyendo activos”, ya advirtiø el propio cantante a Forbes en 1999. Sus millones provienen de su línea de ropa, que le dio unas ganancias de $70 millones, su colaboración con el vodka Ciroc y su gira Bad Boy Family Reunion Tour, entre otros negocios. Image zoom Paul Archuleta/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El segundo lugar del ránking lo ocupa la extraordinaria Beyoncé con un total de $105 millones, producto de su gira mundial Foundation y el lanzamiento de su álbum Lemonade. Otra mujer, la escritora J.K. Rowling, se sitúa en tercera posición con $95 millones, sin duda gracias a que la saga de Harry Potter sigue cosechando éxitos. Image zoom KMazur/WireImage Los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también ocuparon un peldaño en esa escalera. El delantero portugués se encuentra en quinta posición, por detrás de Drake, con $93 millones. Muy por detrás, en el lugar número 14, se encuentra el astro argentino con $80 millones. Otras sorpresas de la lista es la inclusión del actor de Bollywood Shah Rukh Khan en la posición número 65 con $38 millones y la de Kylie Jenner, quien aparece por primera vez a sus 19 años y es la más joven de esta lista. Ocupa el puesto número 59 con $41 millones. Nada mal. Claro que mejor le fue a Sofía Vergara, que por muy poco estaba un peldaño por arriba de la integrante del clan Kardashian gracias a los $41 millones que se embolsilló. Advertisement EDIT POST

