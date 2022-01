Se suicida Peter Robbins, el actor que fue la voz de Charlie Brown Peter Robbins, la voz detrás del personaje de Charlie Brown, ha muerto trágicamente al quitarse la vida. Tenía 65 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Voice actor Peter Robbins and Charlie Brown Voice actor Peter Robbins and Charlie Brown | Credit: (Photo by Valerie Macon/Getty Images) Peter Robbins, la voz detrás de Charlie Brown, ha muerto trágicamente al quitarse la vida. Tenía 65 años. El agente de Robbins, Dylan Novak, ha declarado que el actor se internó en un hospital psiquiátrico en California, poco después de Navidad. Novak dice que Peter estaba en un mal estado mental, y la última vez que hablaron en enero, Peter dijo: "Realmente necesito tus oraciones". El personal del hospital animó a Peter a quedarse allí unas semanas más, pero Peter se negó. En su lugar, se dio de alta el 18 de enero de 2022. Lo encontraron muerto poco tiempo después. Peter luchó con el trastorno de bipolaridad. Pasó algún tiempo en rehabilitación, luchando contra el abuso de drogas y la adicción, y también pasó algún tiempo en prisión por amenazar a otros. Novak dice que hablaba mucho sobre sus propios problemas porque quería ayudar a otros en circunstancias similares, y esto se convirtió en su misión en la vida. Robbins comenzó a expresar el personaje de dibujos animados de Charlie Brown, allá por 1963… también fue estrella invitada en la comedia de situación de 1968 "Blondie" y en muchos otros programas hasta los años 70. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

