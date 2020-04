Se suicida un concursante del reality de Univisión Enamorándonos USA Miguel Ángel Sánchez padecía de una fuerte depresión que al parecer se vio agravada estos días a causa de la cuarentena del coronavirus. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La depresión ha vuelto a hacer una de las suyas con un concursante. Miguel Ángel, uno de los pretendientes de Pía en Enamorándonos USA, de Univisión, se ha quitado la vida tal y como anuncia el comunicador Javier Ceriani y la página del influencer Chamonic. El joven era uno de los participantes del famoso reality televisivo en el que su comportamiento parecía absolutamente normal y sin señales de tristeza o malestar de algún tipo. Su ‘enamorada’ en el show no ha tardado en compartir unas emotivas palabras para su compañero con quien vivió momentos muy románticos mientras la conquistaba. “Me encuentro tan afectada porque un joven lleno de vida merece vivir; y superar cualquier dolor y tristeza que viva”, ha escrito en su publicación. “La depresión y la salud mental es tan importante como la salud física. Cada cabeza es un mundo, uno nunca sabe lo que estás personas están pasando, y más cuando deciden callarlo”, ha compartido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un terrible hecho que ha pillado por sorpresa a todos los que le conocían al tratarse de un chico lleno de juventud. Uno de los muchos casos que conlleva a pensar qué se está haciendo mal. Hace unos meses era la presentadora de Love Island, Caroline Flack, en Inglaterra, quien también se quitaba la vida en su apartamento. En esta ocasión, el hecho de ser testigo de una pandemia tan brutal como el coronavirus que impide salir de casa, socializar y hacer una vida normal ha podido influir en el terrible desenlace de Miguel. Descanse en paz. Advertisement

