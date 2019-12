Se solicitan donadores de sangre y plaquetas para ayudar a Memo del Bosque en su recuperación Celebridades como Mónica Noguera y Andrea Legarreta han alzado su voz para que la gente done y tienda así su mano al famoso productor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tirar la toalla no está en los planes de Memo del Bosque. El productor sigue luchando como un campeón por su salud en estos duros días de tratamiento en los que cuenta con el amor y el apoyo de los suyos y de los millones de seguidores que le mandan toda la energía positiva. La conductora Mónica Noguera se une a la lista de gente que está a su lado y hace un llamamiento público para solicitar donantes de sangre y plaquetas para Memo. Lo ha hecho a través de un mensaje conmovedor en su programa De Primera Mano donde animaba a los telespectadores a ser solidarios y tender una mano. “¡Muy, muy importante! Queremos solicitar su apoyo para donación de sangre y plaquetas a nombre de Guillermo del Bosque, es importante acudir al hospital ABC de Observatorio”, comienza su mensaje. Nada más hacerse público también a través de sus redes, otras importantes personalidades compartieron este mensaje con el fin de ayudar al reconocido productor. Entre ellos, Andrea Legarreta y Rebecca Jones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Del bosque se encuentra bajo un tratamiento de 25 días que le mantiene aislado y para el cual se requiere esta ayuda solicitada. Desde que fuera diagnosticado con un cáncer de huesos y Linfoma de Hodgkin en 2017, el marido de Vica Andrade se ha mantenido firme frente a esta dura enfermedad siempre arropado por el amor de su esposa y sus tres hijos. Nos unimos a esas oraciones y transmitimos el mensaje para todos aquellos que puedan ayudar y donar. Muchísima fuerza para ti Memo y toda tu familia. Advertisement

Se solicitan donadores de sangre y plaquetas para ayudar a Memo del Bosque en su recuperación

