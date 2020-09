Llegó el final: Chiquis Rivera anuncia su separación de Lorenzo Méndez Chiquis Rivera anuncia su separación de Lorenzo Méndez. Mira el mensaje que publicó en sus redes sociales la cantante. ¿Será este el verdadero fin de su matrimonio? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Llegó el final? Chiquis Rivera anunció su separación de Lorenzo Méndez en Instagram. Si bien intentaron salvar su matrimonio tras reconciliarse en julio después de un breve tiempo separados, la hija de Jenni Rivera aseguró en Instagram que ha roto su relación con Méndez. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con el corazón pesado les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria", escribió Chiquis. "No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos", aseguró la cantante. "Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber". La pareja ha tenido sus altas y bajas a lo largo de su relación. Este año Chiquis confesó que la vida en cuarentena durante la pandemia del coronavirus había sido difícil para ellos. También tuvieron que sobreponerse a una crisis de salud tras dar positivos al COVID-19 en julio. Afortunadamente los cantantes han recuperado la salud, tras ambos dar negativo al virus, pero al parecer su matrimonio está irreparablemente roto. "Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento", concluyó Chiquis en su mensaje. "No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón que por favor respeten eso".

