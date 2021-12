Se revelan problemas de salud de la esposa de Vicente Fernández Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, no solo debe lidiar con la reciente muerte del cantante, también debe cuidarse de una condición de salud por la que atraviesa desde hace algún tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Vicente Fernández se encontraba hospitalizado, su esposa, María del Refugio Abarca, también tuvo que someterse a atención médica por un problema de salud. Tras la muerte del cantante, Doña Cuquita, como le llaman de manera cariñosa, mostró una gran fortaleza durante el velorio y sepelio de quien fuera su marido por 58 años; pese a su estoica actitud, la señora también sufre de un padecimiento de antaño que debe cuidar ¿de qué se trata? De acuerdo con el médico de la matriarca de la dinastía Fernández, el gastroenterólogo Gabriel Galván, la señora tiene algunos problemas con su aparato digestivo, que si bien, ha tratado de manera oportuna, requieren de un cuidado constante; por ello, su hija Alejandra, quien se mudó a vivir con su madre, está al pendiente de la situación. "Alejandra [Fernández] la trae cortita. Cuquita es muy de 'estoy bien' porque es bien fuerte, pero de verdad que sí le batalla poquito con su aparato digestivo", reveló a la emisión estadounidense Al rojo vivo (Telemundo). Vicente Fernandez y Cuquita Estrella Vicente Fernandez y su esposa Cuquita en el Hollywood Walk of Fame | Credit: HECTOR MATA/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la familia se preocupa por el bienestar de Abarca; por ello, todos sus integrantes la están protegiendo en todos los aspectos de su vida. Incluso, le habían pedido que se quedará a vivir en el departamento, cercano al hospital donde estuvo internado el intérprete de "Por tu maldito amor" y desde donde podía atender a su cónyuge en cualquier momento, para evitar que deba hacerse cargo del rancho Los tres potrillos, lugar en el que siempre ha residido. Esta sugerencia no le pareció a Doña Cuquita y prefirió regresar a su enorme propiedad, ubicado en Jalisco, México, donde se reposan los restos de Vicente Fernández.

