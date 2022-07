Se revelan detalles de otros maltratos sufridos por la actriz Mónica Dossetti Cada día, salen a la luz otras agresiones de la que Mónica Dossetti ha sido víctima, por parte de su familia, a partir de sufrir esclerosis múltiple. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, salió a la luz un video donde se ve a Mónica Dossetti, quien está retirada y en silla de ruedas a causa de las esclerosis múltiple que padece, siendo agredida físicamente por su hermano José Dossetti. Ahora, se da a conocer que esta no es la única muestra de maltrato hacia la actriz, sino que ha sufrido otras agresiones desde hace un tiempo. "A Mónica [Dossetti] le empezó a dar esclerosis múltiple como en 2005, 2006. Empezó en un talón y se le fue a la pierna y ya no pudo trabajar", explicó José Antonio Iturriaga, mejor amigo de Dossetti, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Se fue a vivir con su mamá en Chipilo, Puebla, en un departamento enfrente. Después se la llevaron a su casa, pero no le daban medicamentos, es lo que me decía Mónica; no la llevaban al hospital; no la bañaban, mal comida". El actor asegura que el maltrato la hizo estar en una situación desesperada. Incluso, la intérprete de Adriana Almada en la telenovela Hasta el fin del mundo, incluye haberle quitado sus identificaciones, acta de nacimiento y una credencial que le permite realizar algunos cobros profesionales; por lo tanto, "no tenía dinero ni para ir al doctor", ni le compraban los pañales que requiere. "Mónica me decía 'no entiendo por qué me maltratan de esa manera'", relató. "[Somos] mejores amigos, súper amigos, muy unidos . Le perdí pista algunos años, luego nos volvimos a comunicar y me pedía ayuda cuando vivía en Puebla. Posteriormente, se la llevaron a Tepoztlán", relató. "La mamá vive en Puebla y a raíz de esto que sucedió, la mamá se desplazó a Tepoztlán. Ayer pude hablar con Moni, ahora ya tiene el celular desconectado. Ella no quiere dañar a su hermano, a Pepe Dossetti". Monica Dossetti Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, por la avanzada edad de la madre, la famosa quedó al cuidado del hermano, quien tiene antecedentes de abuso de drogas. "[A José Dossetti] Lo conozco desde 1991, 92, y supe que él se metía sustancias en ese momento, hasta tuvo un accidente en auto. Mónica ayudó mucho a José Dossetti para que tuviera trabajo", mencionó. José Antonio Iturriaga asegura que Mónica Dossetti "mentalmente está muy bien", aunque "su voz está muy desgastada y se cansa al hablar". Ahora, él y otros actores están buscando ayuda y esperan que pueda ser trasladada al centro de retiro conocido como La casa del actor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revelan detalles de otros maltratos sufridos por la actriz Mónica Dossetti

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.