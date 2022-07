Se revelan diversos secretos de Luis Miguel ¿está enamorado? Una amiga cercana de Luis Miguel da a conocer detalles muy personales del cantante. Incluso, habla de su actual relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Luis Miguel se caracteriza por ser muy hermético en lo que a su vida privada se refiere; hizo públicas algunas cosas de carácter personal en su bioserie. De hecho, lo que se conoce sobre el cantante es por relatos de conocidos o personas cercanas, quienes no dudan en revelar uno que otro detalle. En esta ocasión tocó el turno a su amiga Alessandra Zurek, quien conoce a El Sol desde hace siete años y tuvieron una relación sentimental, dar a conocer algunos datos desconocidos. "Nos conocimos en un restaurante. Duramos 45 minutos en el baño, hablando", mencionó al programa estadounidense de televisión Despierta América (Univisión). "Somos amigos muy especiales". Así, la modelo dio a conocer algunos detalles íntimos sobre el intérprete de "Tengo todo excepto a ti". [Luis Miguel es] muy culto, le puedes hablar desde extraterrestres, que te fascinan, por cierto. Él ve todo eso en Youtube, el sabe la última noticia que esté pasado en estos momentos, la sabe", reveló. "Habla de todo el mundo. Y con muy buenos recuerdos de su madre y siempre hace así [subió la cabeza viendo al cielo y se pone la mano en el corazón]. Nunca hemos hablamos de [Aracely Arámbula]. Pienso que no está con sus hijos no porqué no quiere, pienso que ahí hay algo más". Respecto a la actual relación sentimental del cantante con una modelo argentina, la también empresaria aseguró que sigue soltero. "No me dan celos porque también hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales y en realidad son mujeres que son hasta amigas de él", advirtió. "No puedo decir algo que él no nunca me ha dicho de su boca, como 'es mi novia'; 'voy a empezar a salir con ella'; 'tengo una relación con ella'. No". Luis Miguel Luis Miguel | Credit: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alessandra Zurek también mencionó que Luis Miguel "es muy católico"; además, "su salud es buena, muy buena, es un roble". Y no teme haber dado a conocer estos secretos porque solamente habla cosas buenas de él porque "porque para mucha gente no es una persona cercana".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revelan diversos secretos de Luis Miguel ¿está enamorado?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.