Se revelan detalles del sufrimiento de Kate del Castillo tras ser víctima de violencia intrafamiliar En su primer matrimonio, Kate del Castillo fue presa de maltrato por parte de su primer marido. ¿Qué pasó durante esa etapa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Kate del Castillo reveló que sufrió violencia intrafamiliar por parte de su primer esposo, Luis García, con quien estuvo casado de 2001 a 2004. Las agresiones hacia la actriz por parte su entonces marido incluyeron que intentara estrangularla. Durante ese periodo, la protagonista de la teleserie La reina del sur ocultó su sentir y trató la situación con total reserva ante su familia, tal como dio a conocer su hermana Verónica del Castillo. "No pude ayudarla mucho porque [Kate] no entró, no nos permitió entrar", mencionó Verónica al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). "Ella se cerró herméticamente y nos bloqueó, estaba secuestrada emocionalmente, entonces no pudimos ayudarla mucho, pero ya después la hicimos nuestra, la recuperamos, la tuvimos en la casa muy bien". Con el tiempo, la intérprete de Leticia en el melodrama Muchachitas logró superar esa situación. Sin embargo, fue cuestionada por haber permitido el maltrato; por ello, Verónica sale en su defensa. Coleccion de ropa de Kate del Castillo Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dicen 'oye, ¿pero cómo se dejó? Cómo sí es súper temeraria', y eso. Lo que pasa es que todos queremos escuchar una historia, que nos cuenten una historia; cuando llega un hombre y te cuenta esa historia, te la crees", mencionó. "Cuando estás vulnerable emocionalmente, y [hay] alguien que te diga todos los días desde que te despiertas 'estás gorda, estás cachetona', llega un momento en que sí te la crees y [hasta] la mujer más fuerte se llega a debilitar". Ahora, Kate del Castillo disfruta de su soltería al tiempo que sigue desarrollando con éxito su carrera profesional.

