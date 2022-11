Se revelan detalles de la actual vida sentimental de Luis Miguel Lo que hay detrás de la supuesta petición de mano y una posible nueva conquista son parte de los rumores sentimentales que rodean a Luis Miguel ¿qué sucede en realidad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que Luis Miguel supuestamente le había pedido matrimonio a la diseñadora Paloma Cuevas, comadre del cantante y exesposa del torero Enrique Ponce. Sin embargo, El Sol ha sido visto nuevamente con la modelo argentina Mercedes Villador, con quien mantuvo un romance. Ahora, se dan a conocer detalles de la actual vida sentimental de este famoso. "Conozco a [Paloma Cuevas] es una diseñadora muy importante, pero no veo a Luis Miguel en pareja. Ella tiene dos nenas", explicó Lucía Miranda, amiga cercana del intérprete de "La incondicional" al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Sé que ella es su comadre y sé que lo buscó mucho. En un momento que él estaba solo se unió esa pareja". De acuerdo con la viuda de Hugo López, quien fuera manager de este famoso, la relación con Cuevas no se adapta a su forma de ser porque le gusta ser reservado. "Ya es una mujer más grande, es mayor. Al principio todo es muy caramelo, muy lindo, pero es una mujer que de sociedad, sale mucho. A Luis Miguel no le gusta salir, no le gusta hacerse ver", advirtió. "No sé si esa pareja, a lo largo del tiempo, va a funcionar porque a le gusta tener a las mujeres muy cerquita de él, que no hagan nada, que estén ahí". Respecto a Mercedes Villador, Lucía Miranda asegura que fue un romance benéfico para el cantante. "Me encantaba la otra pareja que tuvo, una linda chica. Una mujer que lo acompañó, sé, cuando estuve en Acapulco, en pandemia, muchos meses, él estaba muy contento con ella. Estaban de casa de Miguel Alemán; después estuvieron en un hotel muy conocido de allá. Él estaba muy bien, hasta cocinaba", dijo. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Photo Gamma Group/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me llamó mucho la atención ese rompimiento. Una modelo que estuvo muchos años con él. La verdad lo acompañaba; inclusive cuando se decía que él estaba muy delgado, ella es nutricionista, lo ayudó mucho en ese tema y comía sano; estaba muy bien. A ella no le gusta aparecer ni nada, en ningún lado; como le gusta a Luis Miguel", continuó. "Para ser la novia, creo qué hay que sufrir mucho". Los rumores de que Luis Miguel regresó con Villador se hacen mayores luego de que circularan imágenes de este al lado de la modelo en un supermercado.

