Se revela si Marimar Vega está embarazada Los rumores acerca de Marimar Vega y la espera a su primer bebé están a la orden del día. Aquí te decimos toda la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer un video donde unos compañeros de Marimar Vega en la serie Ligeramente diva, Fabiola Guajardo y Mauricio Garza, hablaron de la posibilidad de que su colega estuviera esperando a su primer bebé. Sobretodo, considerando que la protagonista de la película La boda de Valentina recién contrajo matrimonio por segunda ocasión con el director de cine Jerónimo Rodríguez y ha mencionado que congeló sus óvulos para tener la posibilidad de convertirse en madre. Ahora, su hermano Gonzalo Vega Jr. revela verdad sobre este tema. "Marimar no está embarazada", aclaró al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No, no, no está". Pese a que por ahora no hay noticias de que su hermana esté en la dulce espera, asegura que está emocionado ante la posibilidad de que se agrande la familia. "Si estuviera, yo feliz de tener sobrinos. Estoy muy tío". Eso, sí, dejó claro que está feliz de compartir con su nuevo cuñado. "A Jero ya lo conocía, había trabajado con él en una serie, en El César. Y Jero es un tipazo", aseguró. marimar-vega.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor dio detalles acerca de la boda, que se llevó a cabo hace unas semanas, y la petición de mano de la intérprete de Esther Duarte en la serie De brutas nada. "Marimar estaba muy contenta. Tomaron la decisión bien. Fue una sorpresa porque no sabíamos que le iba a dar el anillo. Estábamos muy contentos, la boda fue muy bonita, muy persona, chica y estuvo bien padre [bonita]", concluyó. De momento, Marimar Vega continúa realizando compromisos profesionales, pero no se descarta que en algún momento dé la noticia de su primer embarazo. Solo el tiempo lo dirá.

