Se revela si Luis Miguel tiene problemas de salud y está en bancarrota Los rumores de que Luis Miguel está atravesando por diversos problemas personales han estado presentes desde hace un tiempo ¿cuál es la verdadera situación del cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores alrededor de Luis Miguel no terminan pese que mostró parte de su intimidad en la serie biográfica. Hace unos días, surgió el rumor de que las ganancias que había obtenido con este proyecto y sus conciertos se había esfumado. Por lo tanto, el cantante se encuentra nuevamente en bancarrota. Ante ello, Toño Mauri, quien es amigo cercano del intérprete de "La incondicional", habló de su situación económica "No creo. Él armó un equipo muy interesante, muy sólido. No creo que esté en esa situación. Que yo sepa, en lo personal, no está en esa situación", aclaró Mauri al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). "Ha hecho un gran trabajo con todo lo que ha venido a través de la serie, la gira que tuvo fue muy exitosa". Respecto a la situación de salud donde se señaló que El Sol había tenido un accidente que le podría costar perder un brazo, el actor también desmintió esa información. "Yo, Toño Mauri, que sepa, no. No tengo registrado que tenga un problema en el brazo, jamás", advirtió. Lo que dio a conocer es que el cantante está trabajando para grabar un nuevo disco. Luis Miguel Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que sí sé es que está muy motivado, está buscando canciones", reveló. "Es Luis Miguel; entonces, lo que queremos es que salgan más cosas, sobre todo música". Toño Mauri asegura que ahora Luis Miguel se ha convertido en una persona más espiritual que ha madurado con el tiempo. "Creo que sí [es una persona muy cercana a Dios] , a su manera, a su forma de ser porque le dio mucho sentido a su rosario y porque creo que, igual que todos, las circunstancias te hacen más sensible, abrir los ojos y a darte cuenta de muchas cosas. Y sí, puedo decir que el Luis Miguel de ahorita no es el mismo de hace diez años; es otra persona. Es parte de la madurez, del aprendizaje que te da la vida. Sí creo que es una persona que ha cambiado mucho, definitivamente sí", concluyó.

