Se revela si Camilo Sesto pidió que abortaran a su único hijo Al parecer, la relación de Camilo Sesto con su único hijo, Camilo Blanes, fue siempre complicada. Ahora, salen a luz detalles desconocidos al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El único hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, fue resultado de la relación sentimental que el fallecido cantante mantuvo con Lourdes Ornelas. Ambos se conocieron porque la periodista mexicana trabajaba en aquel entonces con Lucía Méndez como su asistente; por ello, la actriz fue testigo de todo lo ocurrido durante ese romance, incluyendo cuando el intérprete de "Vivir así es morir de amor" secuestro a su primogénito, siendo aún un niño, y se lo llevó a su natal España. Pero ¿Sesto recibió la noticia de su paternidad con gusto o quiso interrumpir el embarazo? La intérprete de "Corazón de piedra" lo da a conocer. "Lourdes era muy simpática, muy bonita y ella fue siguiendo a Camilo, hasta que empezaron a ser más amigos; se la llevó a España", relató Méndez al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "De pronto se embarazó, Camilo se molestó. Luli se vino a México, tuvo al niño. Posteriormente, Camilo lo quería conocer, vino y conoció al bebé", agregó. "No, no, no. Eso no es cierto, nunca le pidió que abortara, pero se desentendió todo el embarazo, eso sí. Pero Lourdes es bien mexicana, bien guerrera y salió adelante". Respecto al mencionado secuestro, la cantante también explicó que ocurrió. "Un día, a los tres, cuatro años, se lo pidió prestado. Le dije 'Lourdes no le des el niño a Camilo' [ella respondió] 'no pasa nada, no pasa nada'. Y, dicho y hecho, lo secuestró, se lo llevó a España", narró. Camilo Blanes Camilo Blanes y Camilo Sesto | Credit: IG/Camilo Blanes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lourdes estaba como loca", agregó. "Posteriormente, se fue Lourdes a España, estuvieron viviendo juntos, un rato. Camilo crece, se vuelve adolescente, estuvo con su padre. Como a los 17 años se lo regresó a su mamá". "Al parecer, Camilo Blanes sí está bastante delicado", Lucía Méndez Camilo Blanes En lo referente al conflicto de salud por el que atraviesa Camilo Blanes, Lucía Méndez está convencida que su amiga ayudará, como siempre lo ha hecho, a su hijo. "Mi única opinión es que Lourdes Ornelas siempre ha sido una gran madre. Camilín vivió hasta los tres, cuatro años conmigo, en mi casa. Desafortunadamente, no sé cuál ha sido el descontrol de Camilín", dijo. "Pero espero que Lourdes salga de este trance porque, al parecer, [Camilo Blanes] sí está bastante delicado", mencionó. "Lourdes va a sacar adelante a su hijo".

