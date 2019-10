Padre de la hija de Martha Julia ya puede convivir con su hija a solas La hija de Martha Julia, Isabella, ya pasa puede pasar tiempo con su padre en espacios fuera del centro de convivencia; así lo dio a conocer el exesposo de la actriz. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los problemas legales que Martha Julia y Salvador Ibarra, padre de su hija Isabella, tuvieron tras su separación fueron bastante fuertes. Ahora, el exesposo de la actriz revela que por fin puede estar a solas con su primogénita y no en un centro de convivencia, tal como ocurrió por varios años, mientras se daban los fallos legales. "La veo cada 15 días, se queda conmigo. La mitad de las vacaciones se queda conmigo y hasta ahí", explicó Ibarra al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Se calmaron, en teoría, porque el juez lo dictaminó así; no por parte de la señora [Martha Julia], fue porque el juez dijo ‘así va'". RELACIONADO: Martha Julia confiesa que Gabriel Soto es el amor de su vida Image zoom Mezcalent El también histrión explicó que ya le asignaron una pensión con la que cumple cabalmente. Sin embargo, solo puede estar con su hija los días que la corte determinó; aunque, confiesa, le gustaría que fuera más tiempo o tuviera mayor libertad para convivir con la pequeña. Incluso, reveló que es difícil comunicarse con la niña libremente vía telefónica porque "le tendría que hablar a la señora y cuando le hablo a la señora no me contesta". "La recojo cada 15 días, el día sábado a las nueve de la mañana y la entrego el día domingo a las seis de la tarde", explicó. "No estoy conforme porque la quisiera ver diario; ir por ella a la escuela, poderle llamar todos los días". Image zoom Agencia-Mexico.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salvador Ibarra explica que quisiera tener "una relación cordial" con Martha Julia, pero aún no se ha podido lograr. "Porque quiera o no, nos vamos a ver toda la vida", advirtió. "La puerta que la abra ella porque yo no tengo ningún problema". Advertisement

