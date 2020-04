¿Galilea Montijo tuvo romance con un conductor de televisión? Galilea Montijo pasó un momento incómodo al dejar al descubierto un posible romance con un conductor de televisión que estuvo como invitado en el programa matutino Hoy. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un momento incómodo sucedió entre Galilea Montijo y Juan Carlos el Borrego Nava durante una participación de este último en el matutino Hoy. Ambos contendían en un concurso de canto y cuando le tocó el turno a la también actriz, le pidió algo sorpresivo al conductor de televisión. “Borrego, en lo que yo canto, por favor, quiero que enseñes una foto que tienes de nosotros hace 20 años. En lo que yo canto sácala”, dijo Montijo en dicha emisión. Image zoom RELACIONADO: Galilea Montijo celebra la Primera Comunión de su hijo y sus dos hijastros Al término de la presentación, la titular del reality Pequeños Gigantes insistió en que se mostrará dicha imagen; lo cual, realizó el caballero. En dicha instantánea se podía observar a ambos acompañados de otros amigos. De inmediato recordaron la fecha de aquella fotografía y que había sucedido en aquel momento. “Para que vean desde cuantos ayeres nos conocemos”, respondió Nava. “El primer Festival Acapulco, 1996”. “Me acuerdo que eran las 7 de la mañana y estábamos haciendo huevos en tu departamento”, explicó la conductora. “Luego te digo quién comenzó besándose [dijo mientras tosía de manera nerviosa]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, intentaron mantenerse naturales, ambos se mostraban un poquito perturbados por la aparente indiscreción. Para su fortuna, Raúl Araiza, quien estaba como moderador del mencionado concurso de canto, intervino para dar el nombre de la persona ganadora del reto, lo cual distrajo por completo la atención. ¿Acaso este fue un simple romance casual? O quizá ¿una relación duradera de juventud? Eso lo saben únicamente los involucrados, pero sus risas incómodas hicieron sospechar. Lo único que quedó claro es la larga amistad que une a Galilea Montijo y Juan Carlos el Borrego Nava. Advertisement

