Se revela que pasará con la herencia de Carmen Salinas Tras la muerte de Carmen Salinas su fortuna ha quedado en el aire ¿quién o quiénes son sus herederos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de diciembre de 2021, Carmen Salinas falleció en un hospital de la Ciudad de México luego de permanecer, algunas semanas, en terapia intensiva tras sufrir una hemorragia cerebral. La familia de la actriz ha tenido comunicación constante con la prensa desde el inicio de su problema de salud; incluso, los parientes han compartido con los reporteros las misas y los rosarios que se estilan en la religión católica. También han informado donde reposarán para siempre las cenizas de la protagonista de la obra musical Aventurera. Ahora, la hija de Salinas, María Eugenia Plascencia, dio a conocer qué sucederá con la herencia de la también productora tras su muerte. "No he pensado todavía en ver todas esas cosas, porque hemos estado más en el respeto del novenario, de todo para mi madre. Todo vendrá con calma. Es horrible, desde el principio, estar pensando en esas cosas, no. Entre nosotros todo está arreglado y se verá con el tiempo, ahorita no hay prisa", reveló a los medios de comunicación. "[La herencia] está en orden, pero ahorita no puedo hablar de eso. Estoy más enfocada en el novenario de mi madre y todo eso. Ahora, para nada, ya vendrá con el tiempo, como dije. Dejó todo en orden, obvio, porque viajaba y trabajaba. Es obvio que sí", agregó. "Si dejó testamento, más adelante se verá eso". Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Eugenia Plascencia abrió su corazón y narró cómo ha llevado este duelo tras la ausencia de su madre. "Ahorita ya lo asimilé más. En esos días pensaba que mi mamá estaba de viaje, trabajando como siempre lo hacía. No me caía el 20 [asimilaba la muerte] todavía. Ahorita ya me pegó y me va a pegar más cuando la lleve a descansar con mi hermanito", confesó. Pese a su ausencia, Carmen Salinas será recordada por todos sus familiares en Navidad, ya que reunirán para celebrar en su honor esta importante fecha.

