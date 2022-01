Se revela que Luis Miguel continúa con su problema del oído Hace un tiempo, se dio a conocer que Luis Miguel tenía una afección en el oído ¿cómo logra lidiar con eso actualmente? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Luis Miguel se ha caracterizado por ser hermético en lo que a su vida personal se refiere, gracias a su bioserie televisiva se pudieron descubrir algunos de los problemas por los que ha atravesado el cantante; incluso, se dio a conocer que tenía un problema en el oído que ha afectado su carrera. Ahora, se revela que ese problema de salud continúa y el intérprete de "Cómo es posible que a mi lado" tiene que lidiar con él. "El no podía cantar porque tiene un problema en un oído; pero le dijimos que no había otra oportunidad, otra solución, que lo necesitábamos arriba en el escenario, que es donde es grande", mencionó Carlos Bremer, amigo y asesor financiero de Luis Miguel, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Puede hacer mil cosas, pero se sube al escenario y agarra el micrófono, es el mejor de la historia". Respecto a los rumores de que El Sol está nuevamente en bancarrota debido a que ha dilapidado el dinero que ha ganado a últimas fechas, el empresario desmintió por completo la versión. Aseguró que, por el contrario, ha generado ganancias inesperadas luego de la transmisión de su serie biográfica. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Luis Miguel] aprovechó la oportunidad. Limpió todos su errores y, hoy por hoy, quedó muy bien con todo el mundo. Cumplió con sus adeudos a todo el mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es", aclaró. "Y no, nada más eso, resucitó sus canciones y ahora nuestros jóvenes las gozan. La verdad, cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto". Carlos Bremer asegura que Luis Miguel atraviesa por un gran momento personal y deja claro que si tuviera algún otro tropezón, le dará su respaldo. "Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré. Para mí es alguien que le ha dado a México tanto. No me importa qué problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo", concluyó.

