Se revela que la madre de Thalía era aficionada a las apuestas Yolanda Miranda, madre de Thalía, tenía algunos secretos respecto a sus gustos personales y ahora se da a conocer uno de ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de mayo de 2011, falleció Yolanda Miranda, madre de Thalía y Laura Zapata. La señora, hasta su muerte, estuvo a cargo de la carrera y el cuidado de la esposa de Tommy Mottola, quien era su hija menor. Si bien, algunos datos sobre la vida privada de la señora son conocidos gracias a testimonios de sus familiares, poco se sabe de temas más privados. Ahora, se revela que la representante artística tenía una afición muy particular, se trata de las apuestas. "[En un evento] estaba Yolanda, que en paz descanse, la mamá de Thalía", mencionó la actriz Ofelia Cano, a Gustavo Adolfo Infante (YouTube). "Recuerdo perfecto que Yolanda le gustaba mucho ir al casino. Me recuerdo perfecto que Yolanda le decía [a un hombre que Cano conocía y aseguraba que tenía casinos] 'llévanos a tu casino ahorita'. [Él respondió] 'no, es que los casinos están en Las Vegas', [Miranda insistió] 'pues vámonos a Las Vegas, pídete el carro en que andamos". Así fue como la actriz descubrió la afición de Miranda por el juego de azar. La madre de las actrices mantuvo oculto ese gusto, hasta ahora. Lo que sí se sabe es que la señora tuvo dos matrimonios, el primero fue con un exboxeador mexicano de nombre Guillermo Zapata Pérez de Utrea, con quien concibió a su primera hija la actriz Laura Zapata. Posteriormente, se contrajo nupcias con Ernesto Sodi Pallares. Con este empresario tuvo cuatro mujeres más más Federica, Gabriela, Ernestina Sodi y Thalía. Thalía y Yolanda Miranda Credit: Rodrigo Varela/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando se casó por segunda ocasión, la empresaria dejó a su primogénita a cargo de su madre Eva Mange. Yolanda Miranda murió a los 76 años a causa de un derrame cerebral.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela que la madre de Thalía era aficionada a las apuestas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.