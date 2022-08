Representante de Diego Bertie no cree que el actor se haya quitado la vida Nueva información sobre la muerte de Diego Bertie sale a luz Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 5 de agosto de 2022, se dio a conocer que Diego Bertie había fallecido tras caer del piso 14 del edificio donde vivía. Ante ello, se pensó que el actor se había suicidado; incluso, surgieron rumores de que tenía algún conflicto amoroso. Sin embargo, ahora Carlos Sánchez, representante del peruano de 54 años, da a conocer la verdad alrededor de esta inesperada muerte. "No he tenido solo una relación de trabajo con él y puedo decir que Diego amaba la vida,a su hija y a su familia. Le encantaba estar rodeado de sus amigos. A mí me decía que yo le hacía recordar mucho a su papá", mencionó Sánchez al programa Magaly TV: La Firme (NV). De hecho, antes de su muerte, el también cantante estaba por presentar un show y quería dedicarlo a su familia; por lo tanto, tenía varios planes que descartan, según menciona la posibilidad de un suicidio. Así, giró a su representante algunas instrucciones al respecto. Diego Bertie Diego Bertie | Credit: SEBASTIAN ENRIQUEZ/EL COMERCIO de PERU/Newscom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él me había llamado y me comenta que se sentía un poco con la tos y nosotros comentamos: 'Oye, hermano, ¿no será COVID?'. Mira, si no vas a estar al cien por ciento mejor descansa. Hablo con la empresa que vende los tickets y lo reprogramamos", relató. "Me dice, 'como tenemos los lugares llenos te pido bloquear algunas mesas para que vayan mis hermanos mis amigos, tu familia y hacer una noche linda de amigos y familia'". Hasta el momento, las autoridades han revelado que la causa de la muerte de Diego Bertie fueron las graves heridas ocasionadas por la caída, pero se desconoce que ocasionó dicho desplome de tantos pisos.

