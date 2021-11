Se revela emotivo momento en que Octavio Ocaña le pidió matrimonio a su novia Antes de morir, Octavio Ocaña había pedido la mano de Nerea Godínez; ahora se da a conocer cómo ocurrió este importante episodio para el actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A unas semanas de la controversial muerte de Octavio Ocaña, continúan saliendo a la luz momentos desconocidos de su vida. El actor, quien el 29 de octubre habría cumplido 23 años, mantenía una relación sentimental con Nerea Godínez, joven madre soltera de un niño con la que vivía desde hace un tiempo. El protagonista de la serie Hermanos y detectives, le había pedido matrimonio hace un tiempo y ahora se da a conocer en momento en que el famoso pidió la mano de su novia. Ocaña se encontraba con su prometida en un restaurante, donde estaban acompañados de la madre de la chica y otra mujer. Un poco nervioso, pero a la vez muy serio y respetuoso, el también conocido como Benito Rivers comenzó con un discurso ceremonioso a su suegra. "Su hija [Nerea Godínez] me gusta mucho, la amo. Le quiero pedir que si usted nos autoriza, por favor, pedimos su mano, de la señorita para casarme con ella y que usted esté presente el día de la boda", mencionó Ocaña en aquel momento que fue captado en video y ahora Godínez dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¿Me da la mano de su hija? Yo se la cuido para toda la vida", agregó. "¡Ya dijiste!", respondió la madre de la novia ¿Es un compromiso? ¿Es en serio? Porque es mi niña y no le ido muy bien en esta vida. Entonces, yo con mucho gusto [te doy la mano] si ella es feliz, pues yo también soy feliz". "Así es. Yo se la cuido", agregó Ocaña. Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[La quiero] con todo mi corazón porque es una niña maravillosa y vale mucho", concluyó la señora al tiempo que hacía señal de que lo tendría vigilado. "Lo sé por eso quiero [casarme con ella]", concluyó el actor. La muerte de Octavio Ocaña ocurrió antes de que se llevara a cabo el enlace matrimonial; sin embargo, pudo saber lo que era una vida en familia con un niño, a quien quería como su hijo, gracias a Nerea Godinez; lo cual, tiene felices a los padres del fallecido joven porque tuvo esa importante experiencia personal, según han declarado públicamente.

