Se revela condición de maltrato de primer actor mexicano Una visita encubierta a casa de Miguel Palmer permitió que su hija descubriera las malas condiciones en las que se encontraba el actor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la pandemia, la relación de Miguel Palmer con su hija Valeria se fue complicando poco a poco debido a que Edith Kleiman, actual pareja sentimental del actor, le impedía tener contacto con él. La primogénita del intérprete de José Aguilar en la teleserie Señora Acero fue informada de que había una solicitud para ingresarlo al centro de retiro La casa del actor y de inmediato tomó cartas en el asunto. Así, descubrió el maltrato en que se encontraba su padre. "Viene todo el año del COVID y el único contacto que teníamos, mi papá y yo, era vía telefónica; muy cordial siempre cuando estaba solo; cuando estaba acompañado las llamadas eran cortas. Yo entendía y respetada. El 26 de octubre, que fue su cumpleaños, fue la última vez que hablé con mi papá. Para Navidad ya no tuve contacto con él", explicó Valeria Palmer al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Fui a su casa, no me abrían, decía 'salieron al súper a comer'. Me entero por un compañero que lo iban a ingresar a La casa del actor". Ante ello, la también actriz checó la fecha de vacuna del primer actor y se fue a vigilar su casa "era determinante ver a mi papá ese día". Para su sorpresa, descubrió que lo sacaban en pésimas condiciones físicas. Así consiguió un servicio de paramédico que confirmó su deteriorado estado de salud y totalmente inconsciente. Ante la delicada situación, Valeria procedió a llevarlo al hospital y después realizar un proceso legal por el delito de Omisión de cuidados. Miguel Palmer Credit: Miguel Palmer Fans Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La señora [Edith Kleiman] le daba trece gotas de Rivotril por la mañana y trece por la noche; dicho por ella. No sé cuál era el sentido de darle tantas gotas porque es un medicamento controlado, muy delicado", explicó. "Es un estado de abandono en el que encontré a mi papá y es en contra de ella [la denuncia] y los que resulten responsables". "Nunca me pudiera haber imaginado que sufriera algún tipo de maltrato", Valeria Palmer sobre su padre De acuerdo con Valeria, está condición puede considerarse como "tentativa de homicidio" por lo que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, ya que Miguel Palmer a sus 78 años gozaba de un excelente estado de salud. Además, denunció que María de los Remedios Monroy Astudillo, nombre real de Edith Kleiman, saqueó la propiedad del actor; la cual, también muestra un importante deterioro y abandono. Miguel Palmer ha presentado parálisis en algunas partes del cuerpo, con una importante pérdida de voz y no puede caminar; sin embargo, ya está en proceso de recuperación. "Mi papá es un hombre fuerte y nunca me pudiera haber imaginado que sufriera algún tipo de maltrato y menos por una mujer", advirtió. "Hay una orden de restricción contra ella".

