Se revelan imágenes de Carmen Salinas y Verónica Castro cuando eran jovencitas y jugaban fútbol juntas Han causado furor unas fotografías donde aparecen juntas Carmen Salinas y Verónica Castro. Las actrices estaban en el mismo equipo de balonpié para enfrentar a importantes rivales ¿ganaron o perdieron? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Verónica Castro estudió la licenciatura de Relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México; incluso, se han difundido imágenes de la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran en aquella época participando en diversos eventos deportivos. Sin embargo, lo que muchas personas desconocer es que Carmen Salinas, quien ahora está hospitalizada a causa de una hemorragia cerebral, y Verónica Castro también gustaban del fútbol. Así, ambas actrices fueron compañeras en un partido amistoso de balonpié donde sus rivales eran las cantantes. La instantánea de aquel momento donde las colegas, de 32 y 19 años, respectivamente, jugaron en el mismo equipo fue captado y ahora la da a conocer Enrique Ortiz García en su cuenta de Twitter, donde se le conoce como Tlatoani Cuauhtémoc. En dicha fotografía, en blanco y negro, se puede apreciar a ambas famosas, muy sonrientes, con atuendos deportivos en la cancha del Estadio Azteca con el banderín de su equipo en la mano. En medio se encuentra otra mujer que tiene el rostro volteado, por lo que se desconoce su identidad. Y detrás Castro se logra ver parcialmente el rostro del actor Alfonso Zayas. A la espalda de ellas se ven las gradas con público asistente a la contienda futbolística. Es importante mencionar que el equipo de las actrices, donde ambas contendieron ganó uno a cero a sus contrarias. Carmen Salinas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiénes serán las dos mujeres que aparecen en esta fotografía de 1971 en el Estadio Azteca? Se trata de un partido de exhibición entre cantantes y actrices. Ganaron actrices por un gol con el marcador 1-0", escribió Ortiz García para acompañar la instantánea. "Por cierto, noten los anuncios de las marcas de aquellos años". También hay otra instantánea de las dos momentos antes del encuentro, donde se les aprecia sentada una al lado de la otra. Sin duda un emotivo recuerdo para Carmen Salinas y Verónica Castro, que ahora cobra mayor valor tras el estado de salud que presenta la protagonista del musical Aventurera.

