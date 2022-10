Se revela el estado de salud del icónico actor mexicano Xavier López Chabelo Tras los rumores que aseguran Xavier López Chabelo se encuentra delicado, se da a conocer la verdad sobre sus padecimientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 87 años de edad y 70 de trayectoria artística, Xavier López Chabelo es uno de los actores más queridos de México. Sin embargo, desde hace varios años decidió retirarse y pasar tiempo con su familia. Como es difícil verlo públicamente, han surgido una serie de rumores respecto a su salud; sobretodo, después de que se diera a conocer que libró una batalla contra el cáncer, el pasado mes de mayo, y se especulara que sufre Alzheimer. Ahora, se revela la verdadera situación del comediante. "Tuvo serios problemas de salud, pero ya los tiene superados y está muy tranquilo en su casa", explicó Xavier López Miranda, hijo de Chabelo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Es un hombre grande [de avanzada edad] y naturalmente uno tiene problemas. Los tiene superados y está bien". De hecho, el productor teatral reveló que las especulaciones alrededor de su padre los tienen sin cuidado y respetan la labor de los medios de comunicación. "La prensa tiene la necesidad de generar noticias y no me lo tomo a pecho, ni el tampoco. Es la chamba [el trabajo] de cada quien", advirtió. "No, para nada [Xavier López se pronuncia ante las especulaciones]. Ese es parte del territorio de los medios", agregó. "Después de tener una carrera tan larga, lo que merece ahorita mi papá es descansar. Por eso está totalmente retirado". Xavier López Xavier López | Credit: Xavier López/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Xavier López Miranda aprovechó para rendir tributo a su padre Xavier López Chabelo por las enseñanzas profesionales que le dio."Por supuesto es una inspiración porque mi padre no solo se desarrolló como actor, también como productor. No solamente de televisión, también hizo mucho teatro toda su vida", comentó. "Me tocó verlo producir un montón de obras, escogí la carrera de productor por eso".

