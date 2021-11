Se revela condición de salud de Carmen Salinas: "El diagnóstico es delicado" La familia de Carmen Salinas dio a conocer el parte médico y aseguran que no es favorable. La actriz continúa en terapia intensiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves 11 de noviembre, se dio a conocer que Carmen Salinas había sido hospitalizada de emergencia y se encontraba en terapia intensiva. Ahora, la familia de la actriz dio a conocer el reporte médico de hace solo unas horas y aseguraron que no es nada halagador. "Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo", mencionó Carmen Plascencia, nieta de la también productora a los medios de comunicación. "Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado", agregó. "A las diez de la noche en su casa, como siempre lo ha hecho. Cenó, vio su telenovela, luego nos llamaron que estaba desmayada". Por su parte, su sobrino Gustavo Alfredo Briones, quien trabaja con ella, explicó a detalle lo ocurrido con la protagonista de la obra musical Aventurera. "Llegamos de una grabación que hizo ayer, cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, vimos su novela y le dije que me iba a la casa. Me fui a mi casa y como a las diez de la noche, más o menos, hablaron las muchachas [de servicio, Estelita e Isabel] que subieron y la vieron que estaba desmayada. Inmediatamente hablamos a la ambulancia", mencionó a la emisión mexicana de televisión Sale el sol (Imagen TV). Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural", relató. "Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, sólo es el coma". El familiar aclaró que Carmen Salinas hubiese mostrado con anterioridad padecer de alguna afección en su salud. "Ha sido una persona muy fuerte y no hubo señas o algo. Su estado es delicado y a las siete pm nos van a dar reporte. Les pedí que dejaran entrar a la familia, pero ya me dijeron que no. Sigue en terapia intensiva", dijo. De acuerdo con Gustavo Briones la actriz no requiere medicamentos y sus órganos están funcionando bien de manera natural; por lo tanto, solo requiere del respirador. "Está grave pero estable, es el diagnóstico que nos da el doctor", fue su último reporte al programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela condición de salud de Carmen Salinas: "El diagnóstico es delicado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.