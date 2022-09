A dos años de la muerte de Xavier Ortiz se revela cómo está su único hijo Xavier Jr., el hijo de Xavier Ortiz, ha tenido que lidiar con la ausencia de su padre, quien se quitó la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 7 de septiembre de 2020, se dio a conocer que Xavier Ortiz se había quitado la vida. Dejó a un único hijo, Xavier, producto de su matrimonio con Carissa Molina. A dos años del fallecimiento del integrante de Garibaldi ¿cómo ha lidiado su primogénito con la ausencia? "Todos sabemos que cuando llega esta fecha, Navidad, Día del Padre, son estas fechas claves. Entonces, hay que hacer una anticipación. Empezamos una semana antes a platicar [con Xavier], a recordar, a preguntarle '¿qué quieres hacer?'; '¿Quieres ir al panteón?'; '¿Cómo te sientes?'. Entonces es mucho diálogo", reveló Molina al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Ahorita veo muy bien a Xavi, ha sido un proceso complicado, largo, pero me siento mucho más segura de que él está seguro". La señora aseguró que ha buscado la mejor manera de ayudar a su hijo a palear el dolor, pero también ella ha requerido ayuda profesional para ayudar a recuperarse de esta pérdida que ha sido muy dolorosa. "Han sido dos años muy difíciles. La gente dice que pasa rápido, siento que fue eterno. Cada vez que nos acercamos a esta fecha es algo muy doloroso y, bueno, lo hacemos lo mejor que se puede, todos acompañados", confesó."[He recurrido] a todo, a la tanatóloga, al psicólogo, al psiquiatra, a la médium, a todo". Xavier Ortiz Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la ayuda recibida por parte de los miembros de la agrupación mexicana, la viuda mencionó que Sergio Mayer ha estado "presente todo el tiempo" y "muy pendiente" del pequeño y lo apoya con consejos también; "siempre tiene palabras de ánimo para él" y reveló que "estoy muy agradecida con" el actor. Carissa Molina reveló que cuida la información a la que Xavier tiene acceso para no ser afectado de ninguna forma.

