Se revela causa de la separación de Aracely Arámbula y Luis Miguel Ell romance más sólido de Luis Miguel fue con Aracely Arámbula; incluso, concibieron dos hijos. Sin embargo, una ruptura definitiva ¿qué hubo detrás? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental que Aracely Arámbula y Luis Miguel mantuvieron ha sido considerada por muchos como la más estable del cantante; a un grado tal, que la pareja concibió dos hijos, Miguel y Daniel. De hecho, se comenta que la actriz fue quien promovió el acercamiento de su entonces pareja sentimental con su hija Michelle Salas. El final, llegó en 2009, tras cuatro años de romance y de una manera muy discreta, aunque se rumoró que hubo problemas legales por la manutención de los niños. Durante todo este tiempo ha sido un misterio la causa de la separación; incluso, durante la serie biográfica de El Sol, la protagonista de la telenovela La doña prohibió que se abordara su situación y no tocó ese tema en absoluto. Ahora, se revela la causa por la que ambos famosos decidieron terminar. "Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y estar con [Luis Miguel]", declaró Polo Martínez, exmánager de Luis Miguel al programa argentino de televisión Me gusta la tarde (Canal 26). "Luego avanzó en el motivo, haciendo referencia a los deseos de la actriz: "Y después cuando estuvo embarazada dijo: 'voy a seguir trabajando', entonces eso a Luis no le gustó mucho". Luis Miguel y Aracely Arambula Credit: Ethan Miller/Getty Images; Daniele Venturelli/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, en otra ocasión se había mencionado que la razón de la ruptura fue, justamente, porque la también cantante quería continuar su carrera profesional tras haberse convertido en madre. Dicha versión nunca ha sido confirmada por Aracely Arámbula y Luis Miguel siempre se ha caracterizado por ser muy hermético en lo que a su vida privada se refiere y jamás comenta situaciones de índole personal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela causa de la separación de Aracely Arámbula y Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.