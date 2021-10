Sale a la luz el calvario de Angélica Rivera durante su relación sentimental con Enrique Peña Nieto La relación sentimental entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto parece haber sido más complicada de lo que se dio a conocer públicamente. Y ahora se revelan algunos detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no concluyó de la mejor manera. De hecho, habladurías de infidelidad y supuestas agresiones por parte del expresidente mexicano no provocaron respuestas de la actriz pese su divorcio. Sin embargo, ahora salen a la luz detalles del calvario que sufrió con su segundo esposo. "Es muy difícil estar criticando, cuestionando y juzgando si no estuviste cerca", advirtió Aylín Mujica, quien es amiga cercana de Rivera, al programa estadounidense de televisión Suelta la sopa (Telemundo). "[Angélica] me lo dijo a mí: 'Sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí' y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene". Con esta revelación a su amiga, la actriz tira por la borda los comentarios de algunos que aseguraban que el matrimonio había sido arreglado con fines electorales —y que mientras duró fue una completa farsa. De hecho, Mujica reiteró el amor que la protagonista de Destilando amor tenía por el político. "Nadie estuvo en esas cuatro paredes y ella me lo dijo claramente: 'Me enamoré mucho, es el hombre de mi vida'", concluyó. Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el anuncio de su separación, Rivera se ha mantenido alejada del ojo público y ha preferido refugiarse en Estados Unidos y compartir tiempo con sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Renata. La cercanía con el padres de ella, José Alberto Castro, ha abierto la posibilidad de su regreso como protagonista de alguna telenovela, pero es un asunto que aún continúa sin confirmarse.

