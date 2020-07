Se revela la autopsia de Naya Rivera y la causa principal que provocó su muerte Cinco días después de que desapareciese en el lago Piru, en el condado de Ventura, se conocen las causas que llevaron a la muerte de la actriz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han sido los cinco días más largos para la familia de Naya Rivera. Pero el pasado lunes y después de una intensa búsqueda sin descanso por el lago Piru, los equipos encargados hallaron el cuerpo sin vida de la actriz. Un triste desenlace que todos esperaban y que finalmente ha despejado todas las dudas sobre las verdaderas causas de su muerte. El cuerpo ha sido analizado por el departamento forense que ha dado a conocer a través de un comunicado la razón principal que le hizo perder la vida. Según el médico examinador del condado de Ventura, Naya murió por ahogamiento de forma accidental. Para empezar, el informe confirma que se trata del cuerpo de la protagonista de Glee. A pesar de su mal estado comprobaron su identidad a través de las placas dentales. "No se han encontrado heridas traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay indicación en la investigación o examinación de que las drogas o el alcohol tuvieran que ver en la muerte de Rivera, pero igualmente las muestras serán sometidas a exámenes de toxicología", explica el comunicado de prensa. Desde su desaparición se han vividos momentos de gran amargura y desesperación por parte de sus familiares que oraban a orillas del lago para que apareciese la actriz de 33 años. Aunque su muerte era prácticamente un hecho, solo habría paz para todos teniendo su cuerpo para poder acabar con la horrible incertidumbre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los últimos informes del Sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, aseguraban que Naya luchó por la vida de su hijo hasta su último suspiro logrando que el pequeño llegara al bote y sobreviviera. El chiquitín de cuatro años fue encontrado con su salvavidas y durmiendo tres horas después de que madre e hijo iniciaran la excursión. Personalidades del medio como Ricky Martin o Gwyneth Paltrow compartieron mensajes y momentos cómplices con la actriz de origen puertorriqueño a través de sus redes sociales. Todo nuestro cariño y sentidas condolencias a la familia de esta gran madre. QEPD.

