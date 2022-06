Se llevó a cabo juicio contra Pedro Rivera por supuesto acoso Pedro Rivera acudió a la corte de Los Ángeles, California, para enfrentar las acusaciones de las que ha sido señalado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, surgió un rumor de que una exempleada de Pedro Rivera, Fabiola Ávalos, lo había demandando por supuesto acoso y despido injustificado cuando trabajaba en su disquera Cintas Acuario. Ahora, se ha convertido en una realidad y el patriarca de esta famosa dinastía debe enfrentar el juicio correspondiente de una demanda que inició en septiembre de 2022. De acuerdo con la supuesta víctima, quien menciona que trabajó para esta empresa, aproximadamente, dos décadas, en tres ocasiones el productor musical tuvo insinuaciones y tocamientos indebidos. Así, los cargos que debe enfrentar el padre de La diva de la banda son acoso sexual, acoso laboral, abuso laboral, abuso emocional, salarios no cubiertos y otros once cargos. El hombre de 79 años acudió a una corte de Los Ángeles, California, para enfrentar las mencionadas acusaciones. "[El ambiente laboral] era insoportable; ya era difícil porque, como le dijo, era una cosa tras otra y sentía que todo era contra mí", mencionó Ávalos durante el juicio. "Me sentía mal en el aspecto de que se me estaba sobajando, humillando porque como no correspondí [a las insinuaciones sexuales]; entonces, las cosas negativas eran contra mí, cuando siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. Con miedo, con nervio de qué iba a pasar, qué seguía", continuó. "Estoy diciendo más que la verdad. Aunque ellos sean los Rivera, quizá yo no sea nadie, pero estoy diciendo la verdad". Al término de este primer encuentro legal, Fabiola Ávalos fue cuestionada por la prensa. "No puedo hablar ahorita, hasta que termine el caso", expresó. Pedro Rivera Pedro Rivera | Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro Rivera salió de la corte de manera apresurada y resguardado por un elemento de seguridad privada, por lo que no habló con la prensa. Por su parte Juan Rivera, si se pronunció tras concluida la audiencia a la que acompañó a su padre. "No importa cuál sea el resultado, sé que va a ser favorable para mi papá", mencionó a los medios de comunicación. "Mi papá no es ese tipo de hombre, eso sí lo sé", Juan Rivera "Lo amo, lo quiero, admiro y lo respeto. Conozco el hombre que tengo como padre; sé las fallas ha tenido, los errores que ha cometido, pero mi papá no es ese tipo de hombre, eso sí lo sé", advirtió. "Mi mamá [Rosa Saavedra] dijo 'Pedro es muchas cosas, pero ratero y eso [acosador] no es'". El abogado de Pedro Rivera se mostró confiado y reveló que presentará algunos testigos; lo cual, no ha ocurrido por parte de la demandante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se llevó a cabo juicio contra Pedro Rivera por supuesto acoso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.