¿El yate de Marc Anthony arde en llamas en una marina en Miami? El lujoso yate del salsero Marc Anthony se incendió en una marina en Miami. ¿Qué pasó? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marc Anthony recibió malas noticias unos días antes de Navidad. El lujoso yate de 120 pies del salsero se quemó mientras estaba atracado en un muelle en Miami. La embarcación —cuyo valor está estimado en $7 millones— se destruyó durante un incendio en Watson Island. El incidente ocurrió en la marina Island Gardens y no hubo heridos. Un vocero del departamento de bomberos de Miami-Dade reveló a PEOPLE que el equipo de rescate llegó sobre las 7:33 p.m. del miércoles tras recibir una llamada alertándolos sobre un barco que se había incendiado y estaba a punto de volcarse. Las fotos de la embarcación ardiendo en llamas se han vuelto virales. Afortunadamente, según el vocero del departamento de bomberos, los pasajeros a bordo fueron evacuados y no se reportaron heridos. La representante del cantante dijo a PEOPLE que Marc Anthony, de 51 años, no estaba en el barco durante el incidente y que la tripulación también pudo ser evacuada sin sufrir daños. Si bien el yate de la estrella Nuyorrican se volcó, el fuego pudo ser contenido antes de que afectara a otros barcos en el mismo muelle. Según reportó Fox 7 News, unos 45 bomberos batallaron para extinguir las llamas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante aún no ha comentado sobre el desafortunado incidente en sus redes sociales. El yate —bautizado Andiamo— tenía cinco cabinas, un área para hacer asados, un jacuzzi y una zona para jet skis, según reportes. El artista había pasado gratos momentos en la embarcación, donde festejó con amigos como el cantante Maluma, su exesposa Shannon De Lima, el futbolista David Beckham y el actor Will Smith, a quien enseñó a bailar salsa en alta mar. La causa del incendio aún sigue bajo investigación. Advertisement

