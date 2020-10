Close

Se preparan grandes proyectos en torno a Juan Gabriel ¿de qué se trata? El legado de Juan Gabriel seguirá vivo gracias a una serie de producciones que ya se preparan en cine, radio, televisión y más. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El legado musical y personal del fallecido Juan Gabriel sigue presente y su público no lo olvida. Ante ello, su heredero e hijo mayor, Iván Aguilera, ha anunciado que realizará una serie de proyectos alrededor del cantante que serán desarrollados por un equipo especializado conformado por Jampol Artist Management (JAM), Apollo Sports & Entertainment Law Group y Business Management LAB. RELACIONADO: Se revela que Juan Gabriel podría haber presentido su muerte Image zoom “El legado de mi padre [Juan Gabriel] requiere la mejor representación, por lo que estamos encantados de haber reunido este nuevo equipo para esta nueva etapa de su legado”, explicó Aguilera en un comunicado. “Decidimos trabajar con JAM por la forma en que tratan los patrimonios como parte de su propia familia y estamos encantados con el hecho de que mi padre será el primer latino en ser representado por ellos”. Image zoom Entre las productos que se planean producir se encuentran un documental filmado durante el último concierto de el Divo de Juárez, una nueva línea de merchandising, una nueva serie de televisión, un largometraje; así como, un teatro, una figura de cera con el Museo de Cera libros, shows de homenaje, entre otros. “No tengo ninguna duda de que el legado de mi padre y de nuestra familia está en las manos adecuadas”, asegura Aguilera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JAM también expresó su entusiasmo de poder manejar el legado de Juan Gabriel a quien consideran “un icono de la música”. “Nuestro lema en JAM es 'Manejamos Leyendas', y estamos muy emocionados, honrados y orgullosos de que se nos permita trabajar con Iván Aguilera y The Estate of Juan Gabriel”, mencionó Jeff Jampol, CEO de JAM. “Juan Gabriel es una de las mayores leyendas de la historia de la música. Para nosotros, es primordial que estos iconos sean protegidos, que su trabajo sea expuesto a las generaciones futuras, y que sus millones de fans en todo el mundo sean respetados y apreciados”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Se preparan grandes proyectos en torno a Juan Gabriel ¿de qué se trata?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.